孕妇流产征兆近昏迷 警车争分夺秒“开道”

扬子晚报讯（通讯员 钟瑞良 记者 万凌云）扬中的朱女士求子路十分坎坷，三个月前好不容易怀上宝宝。29日下午，朱女士突然有流产征兆，立即乘坐丈夫驾驶的轿车，紧急赴镇江第四人民医院抢救。

为了能尽快到医院抢救保住腹中的宝宝，他们拨打了镇江110紧急求助，请求路上交警用警车为其带道。说话间，细心的镇江110女接警员王丽感觉到朱女士意识已模糊，说话都已不清晰。而民警赵伟薇凭直觉，感觉到求助人情况非常紧急，于是立即发出指令，要求沿线路面交警迅速营救，不仅为接送孕妇的车辆开辟“绿色通道”，同时用警车，为其带道送镇江第四人民医院急救。当时，由于镇江学府路车流量大，民警邵浩然马上驾驶警车，赶到欧尚超市学府路找到接送孕妇的车辆。在与驾驶员简单交流后，邵警官立即上车开启警灯，争分夺秒带着车辆迅速向第四人民医院驶去。原本需要10多分钟的路程，最终不到5分钟就抵达医院。