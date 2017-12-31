13年，万余名先心病患儿重获“心”生

□记者 张淑会

一所公立三级甲等综合医院，一个医技精湛、无私奉献的医疗专家团队，一项持续关注弱势群体的公益事业。

13年，他们救治先心病患儿10500名，其中上千名贫困患儿获全免或减免费用救助；

13年，他们的先心病爱心普查车行程29万多公里，为20万名儿童免费进行心脏健康检查，查出先心病患儿16000余名；

13年，他们走出医院，走出河北，跨出国门，让数百名省外和国外先心病患儿重获“心”生；

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13年如一日，河北医科大学第一医院倾心开展先心病爱心救治公益活动，赢得群众广泛赞誉，该院也因此收获“感动河北”群体奖、“关爱儿童贡献奖”等多项荣誉。

“作为公立医院，主动承担社会责任，积极投身公益事业，是义务，更是使命。”河北医大一院院长赵增仁说，今后，他们将继续做深做实先心病爱心救治公益活动，为更多患儿提供优质医疗服务。

救治一名先心病患儿，挽救一个家庭

来自定州农村的小女孩轩轩，终于可以和她的小伙伴们一样去学校了！

今年7岁的轩轩前几年被查出患有先心病，但因为家庭经济困难，治疗一拖再拖。今年10月份，轩轩家人得知河北医大一院正在开展“喜迎十九大、救治百名先心病患儿”活动，抱着试试看的心态报了名。医院了解到她的情况后，决定对轩轩进行免费救治。

在农村，像轩轩一样，很多先心病患儿得不到及时治疗。“如不及时治疗，绝大多数先心病患儿可能夭折或终生残疾。”河北医大一院心内科主任王震介绍说，先心病是一种严重威胁儿童生命健康的心脏先天发育畸形的疾病，发病率为6‰—8‰。在我省，每年约有5000名先心病患儿出生，其中有三分之一的患儿因家庭贫困等原因得不到及时救治而死亡。

救治一个先心病患儿，挽救一个家庭。为唤起全社会关爱和拯救困难先心病儿童，2004年8月23日，河北医大一院联合省妇联在全省开展了先心病爱心救治公益活动，对贫困先心病患儿实施减免费救助治疗。

“为做好这项工作，我们专门成立了先心病治疗工作领导小组，设立了先心病爱心救助活动办公室，组建了专家治疗小组。”赵增仁介绍说，医院先后斥资上千万元改建先心病专用手术室、重症监护室和心内、心外科病房，还购进了30余台套先心病专用设备，引进了一批省内外知名心脏病专家。

13年来，爱心救治从未间断。截至目前，医院共救治了10500名先心病患儿，其中上千名贫困患儿得到了减免费用爱心救助。

创新救治方式，优质医疗资源下沉到最基层

12月28日，寒气袭人，但临城县人民医院四楼会议室内暖意融融。

“孩子平时哪里不舒服，你们检查过吗？”每当有家长带着孩子进来，正在这里开展贫困先心病患儿免费普查和救助活动的河北医大一院专家，都会详细询问病情，并免费为孩子进行心脏彩超等检查。

如何最大限度地让更多先心病患儿得到救治？河北医大一院在开展先心病爱心救治公益活动过程中，不断创新救治方式，将优质医疗资源下沉到最基层。2005年4月，该院在全国率先启动了首辆先心病爱心普查车，走到群众家门口为患儿提供服务。

“普查车上配备了心脏彩超机等设备，并派出心内科、心外科、超声科等科室专家，免费进行心脏彩超等检查。”该院先心病办公室负责人霍林峰介绍。

“对筛查出的、来医院治疗的贫困患者，医院不仅派专家救治，还进行免费救助。”霍林峰说，在这次临城的普查活动中，专家们共查出了5名先心病患儿，并对一位名叫小欣欣的6岁男孩实施了爱心救助。

“我们知道孩子有先心病，但一直无钱治疗。”小欣欣的家人说，他们这次专程从临城农村赶来，就是希望得到河北医大一院的爱心救助。

每周至少普查一个县。爱心普查车从2005年启动至今，已累计跑了29万多公里，走遍了全省156个县（市、区），累计为20万名儿童免费进行了心脏健康检查，筛查出16000多名先心病患儿。

为使先心病患儿实现早发现、早诊断、早救治，河北医大一院尝试将流动的先心病普查变为固定的普查，前移先心病救治服务窗口，以便更多农村贫困患儿得到及时有效的救助。

据介绍，自2010年以来，河北医大一院主动联合基层有关部门和医疗机构，先后在承德、张家口、唐山等地设立了22个先心病爱心普查站和18个贫困儿童先心病救助治疗定点医院。“这样，普查站和定点医院可及时向当地百姓普及宣传先心病防治知识，当地群众也可以不出县申请有关救助项目。”

爱心没有边界。近年来，河北医大一院的爱心救治范围不断扩大和延伸：2012年，8名西藏先心病患儿得到免费救治；2016年，30名新疆患儿得到免费救治；2017年，海南陵水县6岁的黎族先心病女孩小薇得到救治。

与此同时，河北医大一院还多次组织专家走出国门，与哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦心脏中心建立联系，进行学术交流，确立了双方在心脏病学、血管病理学等方面的合作。据介绍，该院还对4名吉尔吉斯斯坦的先心病患儿，成功进行了手术和介入治疗。