路遇中毒危重病人 热心市民连闯15个红灯送医

交管部门：将依据相关证明酌情妥善处理

本报讯（记者尹勤兵 通讯员杨冰）为了护送一名中毒的危重病人，在一辆警车的接力开道护送下，热心市民贾先生先后连闯15个红灯送医，为抢救病人赢得时间。12月29日晚，汉阳琴台大道、赫山路、汉阳大道街头上演暖心一幕。

27岁的贾亚巍家住汉阳快活岭，当日20时30分，他在汉阳黄金口汽配城附近办完事，正准备驾驶私家车回家，突然半路碰到两名年轻男子和一名女子，搀扶着一个大妈招手拦车。

“大妈穿着睡衣，口吐白沫，已经神志不清……”贾亚巍主动停车询问得知，大妈家住附近，几分钟前刚误服了84消毒液。被两个儿子发现后，便赶紧扶着母亲到路上拦车上医院，因地处偏僻，正愁拦不到车。

见情况紧急，贾亚巍赶紧打开“双闪”应急灯，拨打“122”报警，随后招呼病人和家属上车，为绕开拥堵路段，他选择走三环，上琴台大道，准备赶往附近最近的汉阳医院。

小车一路疾驰，在保证安全的前提下，贾亚巍驾驶的小车一路闯红灯。20时54分，贾亚巍一行在琴台大道赫山路口，碰到路边有一辆警车，遂靠近向其求助。

当晚，汉阳区公安分局知音警务站民警张炜和辅警薛康，正在路边值勤查车。得知车上有危重病人，两人果断拉响警笛开道，“别急，就跟在我们车后面，保证把你们安全送到！”

民警张炜告诉记者，当天周末车多，为安全起见，开道的警车采取了“左拐车道直行超车”的方式，平时至少需要15分钟的路程，不到5分钟就到达了。

执法记录仪显示：20时59分，贾亚巍和张炜不仅将车直接开到了医院内，而且还和医护人员一道，将病人抬到了急诊室，并协助家属办理入院手续。

次日凌晨2时，直到病人情况稳定后，贾亚巍才离开。事后他统计，沿途一路上为赶时间，他预估闯了15个红灯。为感谢他的仗义相救，离开时家属掏出一叠现金想表示感谢，被贾亚巍谢绝了。

“别人有困难，帮扶一把我觉得很正常，我相信这个社会还是好人多！”贾亚巍说他老家是河南的，16岁就来武汉打工。平时在路上，只要碰到有需求的人，他都力所能及给予帮助。有时候，做好事虽然会给自己带来一些麻烦，但他相信只有人人献出爱心，社会才能更美好。对闯红灯带来的麻烦，他认为，“在人命面前，什么都是小事！”

30日中午2时，大妈的儿子李先生特意赶到知音警务站，面谢贾亚巍和民警张炜。

李先生表示，母亲今年53岁，从老家来汉看他，当晚因精神恍惚，误服了约100毫升的“84消毒液”。消毒液对消化道的腐蚀性很强，每一分秒都会关乎抢救效果。当时情况紧急，所幸碰到好心人和热心警察，母亲经洗胃催吐治疗后，目前正在接受进一步治疗。

汉阳区交通大队有关负责人表示，出于安全考虑，交警并不倡导闯红灯送病人。如遇特殊情况，司机应开应急灯行车。鉴于此事特殊，交警部门会依据相关证明材料酌情妥善处理。