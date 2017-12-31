广西筹措数十亿元推进“健康扶贫”工作

新华社南宁12月30日电（记者曹祎铭、赵刚）记者近日从广西壮族自治区财政厅了解到，2017年自治区各级财政通过调整财政支出结构，多举措筹集资金数十亿元全力推进健康扶贫各项工作。

今年以来，广西对建档立卡贫困人口参加新农合缴费给予补助。自治区财政筹措补助资金21097万元，对参加城乡居民基本医疗保险的建档立卡农村贫困人口，其个人缴费部分由自治区各级财政按缴费标准60%比例给予缴费补助，约有289万建档立卡贫困人口受益，有效缓解其“因病致贫，因病返贫”。

在支持实施农村建档立卡贫困患病家庭签约服务方面，自治区财政筹措资金20.13亿元，将基本公共卫生服务项目的年人均筹资标准提高到50元；在支持推进三级医院对口帮扶贫困县县级医院方面，筹措医院对口支援专项经费1744万元，提升基层医疗卫生服务水平，提升建档立卡贫困人口医疗保障的获得感。

此外，2017年自治区财政还累计筹措医疗救助补助资金8.1亿元，用于支持全区医疗救助工作，对特困供养对象、孤儿、城乡低保对象和城乡低收入家庭中重病患者等困难群体参加基本医疗保险的个人缴费部分给予补助，对部分城乡低保对象、五保户给予门诊医疗救助，对部分困难人员个人负担的自付医疗费用按照一定的比例和限额给予救助。