别误会！这7种胸痛不是心脏病

胸痛很容易使人联想到心脏病。美国《健康》杂志采访多位资深心脏病专家后指出，有7种情况引发的胸痛虽非心脏病所致，但也要谨慎处理。

1.烧心。胃食管反流病的典型症状是胃酸反流回食道。由于胃酸酸性较强，pH值大约为2，导致胸骨后面易产生灼烧感，使人出现类似胸痛的症状。大多数人都会体验到偶尔的胃酸反流，并不需要特别注意，但如果每周发作超过2次，很可能是胃食管反流病的征兆。长期不予治疗，哮喘、胸闷等不适就会找上门，病人患上一种罕见食管癌的风险也会增加。

2.肌肉劳损。刚开始健身的人尤其要注意，如果很久都没有举过重物，胸部肌肉就容易拉伤。美国克利夫兰诊所的克里斯汀·杰利斯医生表示，普通人很难辨别心脏病发作和胸肌拉伤引起的胸痛差异，那就记住一点：如果按压胸膛疼痛感加强，那很可能是肌肉损伤，而非心脏问题。

3.肋软骨炎。《美国家庭医生》杂志发表的一项研究表明，在因急性胸痛看急诊的病人中，13%~36%的人最终被诊断为肋软骨炎，病毒感染和胸部损伤均有可能是病因。病人胸壁通常有压力感，类似于肌肉拉伤。如果确诊为肋软骨炎，痛感在几天或数周内即可消失，非处方止疼药就能缓解症状。

4.带状疱疹。美国得克萨斯大学麦戈文医学院的心脏病专家萨尔满·艾瑞说，带状疱疹最初的症状包括瘙痒和皮肤灼烧感，如果感染区域在胸部上方，极易被误认为心脏病发作。但实际上，几天后皮疹和水泡就会相继出现。要提醒的是，水痘病毒在症状消失后仍可长期停留在体内，甚至会在成年人(通常是50岁以上的人)体内恢复活性。

5.心包炎。如果你前几天有过病毒感染，半夜因胸部刺痛醒来，那么你很可能得了心包炎。艾瑞医生表示，心包炎的常见病因是呼吸道感染，其他诱因包括狼疮和类风湿性关节炎等。心包炎一般并无大碍，但可能会影响生活质量。医生会通过CT扫描、胸部X线等诊断病情，病人只需休息或服用布洛芬等非处方止痛药即可消除病情。

6.胰腺炎。腹腔的其他严重疾病也可能导致胸部剧痛，如急性胰腺炎。胰腺处于胃的后面，胰腺炎引发的强烈腹痛可以辐射到胸部，通常是深层次的剧痛。胰腺炎的元凶是胆结石造成的感染，且更容易在女性人群中发生，病人应该立即住院，并进行血检、CT扫描及腹部超声等检查。

7.惊恐发作。惊恐发作的表现有时会跟心脏病发作很像，甚至有一种濒死感。除了胸痛外，惊恐发作的症状还包括心脏狂跳、大汗、发抖、恶心、眩晕等。它们有时会毫无预警地发生，生活中一些重大变故或压力过大等都有可能触发。

对于上述胸痛，专家建议，一旦出现就要尽快就医。