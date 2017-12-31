冬日皮肤瘙痒多补水 洗澡不宜太频繁

想要滋润皮肤、缓解干燥，应少吃辛辣煎炸物，洗衣少用各种添加剂，洗澡不宜太频繁

天气转凉，空气干燥，即为“外燥”；因天寒地冻，万物呈现封藏肃敛之势，更多的阳气收敛于机体之内，此时荣养于外的气血相对缺乏而表现为濡润不足，即为“内燥”。

《黄帝内经·素问》说：“燥胜则干。”燥性干涩，易伤津液；燥邪为干涩之病邪，侵犯人体，最易损伤津液，不能滋养我们的身体而出现各种干燥枯涩的症状，如口鼻干燥，咽干口渴，皮肤干涩，甚至皲裂。

皮肤干燥，最常见的就是老年人。因老年人生理机能有所退化，可以滋润皮肤的油脂减少，皮肤常常处于干燥状态，而到了秋冬，内外合邪，症状更为突出。

皮肤干燥最常见的部位是小腿胫前的皮肤，即“皮包骨头”的地方，此处“多皮、多筋、多骨、少气、少血”，气血运行要少一些，故更易表现为皮肤有像碎瓷一样的纹路，还有很多脱屑，感觉紧绷、干燥、瘙痒，如用手去抓，就会出现抓痕血痂。

想要滋润皮肤、缓解干燥，要在饮食、穿衣、沐浴等方面多加注意。

饮食应注意补充津液。适量饮用白开水，可为身体补充水分。多吃水分多的水果、蔬菜。体质偏热者可选梨、葡萄、猕猴桃、甘蔗、番茄、萝卜，体质偏寒者可选柿子、石榴、核桃、白果、苹果、胡萝卜等。可喝些以蜂蜜、百合、莲子、藕、芝麻、木耳等清补之品所煮的百合粥、甜浆粥、牛乳粥。应少吃辣椒、花椒、胡椒以及葱、姜、蒜等辛辣食物，尤忌如麻辣火锅之类大辛大热之物，以及炸鸡等煎炸食物。

穿衣应注意减少刺激。内衣内裤最好选本色、柔软、光滑、吸湿性好的纯棉、丝织物。有的染色化纤类织物虽然好看，却会对皮肤产生不良刺激，容易引起瘙痒。清洁衣物最好少用各种添加剂，过度的添加成分会给皮肤增加负担。

洗澡应注意浴后护肤。洗澡不宜太频繁，冬天以3—5天洗1次为宜。清洗次数过多会减少皮脂膜含量，加剧皮肤干燥。洗澡时水温不宜过高，浴水以35℃—40℃为佳，时间不要过长，10—20分钟为宜。在浴水中加点米汤、淀粉，既可使皮肤滋润，又能减轻瘙痒症状。沐浴后，可在瘙痒部位适当涂抹一些滋润保湿的润肤乳或膏。选用刺激性小、保湿作用好的润肤品，可增加和改善皮肤的含水量。（作者为首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师 孙丽蕴）