北京：一百二十万张社保卡发到农民手中

本报讯（记者 王天淇）“以后看病就跟城里人一样了。”12月28日，接过人力社保局工作人员送上门的社保卡时，阮淑芬端详良久。目前全市新制的近120万张社保卡已下发至各区乡镇社保所，本月内全部发放到农村居民手中。

今年12月，市政府制定出台了《北京市城乡居民基本医疗保险办法》，打破城乡壁垒，城镇、农村实施统一的居民基本医疗保险制度，同时为农村居民发放社保卡，从2018年1月1日开始，农村居民就能持卡就医、实时结算，不用再个人先行垫付医药费。

为了让农民尽快用上社保卡，大兴区依托区、镇、村三级联动机制，采用电话、广播、微信群等多种形式通知参保人领取社保卡。针对残疾人、老年人、特困家庭等特殊群体，还重点开展了送卡入户服务。家住大兴区庞各庄镇的阮淑芬，就享受了送卡上门。

“大姐，往后您看病拿着这张卡去，能实时结算，不用再自己垫付医药费了！”大兴区新农合中心主任张亮给阮淑芬讲解社保卡的功能。“太好了，这可真是帮我解决大难题了。”阮淑芬笑着说。

原来，阮淑芬多年前患上了癌症，经常要到医院复诊、开药，家中还有年逾八旬的公公婆婆，也患有慢性病需要长期服药。虽说全家人都参加了新农合，可每次看完病后还得自己跑社保所手工报销医药费，这其中的奔波让阮淑芬发愁。

“以前看病交钱得自己先垫付，每次都得多带点钱，家里也不富裕，有时还得四处凑。”阮淑芬说，看完病后，再拿着单据到镇社保所手工报销，麻烦不说，等待时间也长，“最快也得一个月。别人卡一刷，就不用再想着报销的事儿了。谢谢政府实实在在地解决了老百姓的难处。”

市人力社保局新农合管理中心主任白玉杰告诉记者，目前全市已新制社保卡近120万张，并已全部发放至各区乡镇社保所，将在本月底前全部发放到农村居民手中。另外，根据银行系统显示，目前已有293万余名城乡居民医保参保人员通过银行扣款形式完成了个人缴费。明年1月5日起市人力社保局还将在官方网站上推出在线自助缴费功能，当天完成缴费，次日即可持卡就医。

除省了报销的麻烦，城乡居民的医保待遇统一后，833家新农合定点医疗机构全部统一纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构协议管理，全市可供选择的定点医疗机构达3000多家，农民看病可选择的范围更宽了。门诊最高报销比例达到了55%，比原来提高了5个百分点，门诊年度封顶线统一为3000元；住院最高报销比例达80%，比原来提高了5至10个百分点，住院年度封顶线统一提高到20万元。城乡居民医保可报销的药品种类将由目前的2510种扩大到3000多种，与职工医保一致。