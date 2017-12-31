筛查胃肠肿瘤 内镜最直接有效

广州日报讯 （全媒体记者周洁莹 通讯员张灿城）现代生活节奏加快，胃肠肿瘤发病人群已不再局限于中老年人群，青壮年人群也屡屡“中招”。专家表示，内镜检查是最直接有效的筛查途径，已有胃肠肿瘤个人病史和家族病史的高危人群，建议每两年接受一次内镜检查，以便及时发现问题及早诊治。另外，45岁以上的人群也建议每五年进行一次肠镜检查，防患于未然。

一日两台胃肿瘤手术

患者都仅年过四十

12月20日，暨大附一院胃肠外科接连施行了两台微创胃部肿瘤切除并重建消化道的手术。其中一名47岁的女患者来自包头市，之前因为频频胃痛在当地医院就诊，经过溃疡面病理活检确诊为恶性肿瘤。最终该患者来到暨大附一接受了全胃切除手术。另外一名年仅42岁的男患者则是广东本地人，检查发现，其胃部肿瘤已经侵犯了胃壁全层，属于中晚期的恶性肿瘤，最终行远端胃大部分切除手术。医生了解到，这名男患者有长期抽烟喝酒的习惯。

腹腔镜辅助下

微创切除技术成熟

暨大附一院副院长、胃肠外科教授王存川介绍，目前腹腔镜辅助的微创手术已经比较普遍，在珠江三角地区很多各级医院都有开展，而在暨大附一医院等部分医院，还能实施完全腹腔镜手术。通过腹腔镜微创来进行手术，与传统手术相比，创口更小，患者承受的痛苦程度也大大减轻，恢复也很快，是很大的技术进步。

有的患者和家属也有疑问，认为开腹手术可能视野更清楚，更利于精确、彻底地切除肿瘤。实际上在现代技术下，医生通过腹腔镜的放大效果，腹腔内的情况放大十倍来显示，视野掌握到的信息更丰富、更精确。

高危人群每一两年

做一次内镜检查

王存川介绍，临床发现，如今青壮年罹患胃肠肿瘤的病例越来越多。其实，不少病人如果定期检查，可以早期发现及早处理。目前的常规体检中一般没有内镜检查，但内镜检查是发现胃肠肿瘤的最直接方式。如果个人曾有胃肠肿瘤患病史，或者家族中有患病尤其是多次复发的亲属的，都属于高危人群，建议至少一至两年做一次胃肠镜检查。比如，如果在早期检查发现了肠道息肉，及时切除，就可以避免患上肠道肿瘤了。如果是已经出现了便血、贫血等不适症状，更加要引起警惕，及时检查。

尤其是大肠癌呈现高发趋势，对于没有任何症状的成年人，为了预防大肠癌的发生，从45岁开始建议每5年做一次肠镜检查；对于有高危因素的人群，需要在45岁以前就开始检查，并且增加检查次数。大肠癌的高危因素包括：有大肠癌或大肠息肉病史；有炎症性肠病病史；有大肠癌或息肉家族史的；有遗传性大肠癌综合征，比如家族性腺瘤性息肉病或林奇综合征。

该院胃肠外科王华曦博士还提醒说，常规体检中，抽血、造影、外科肛检也能发现疾病的端倪，尤其是肛检，对于接近肛门部门的肠道肿瘤来说也是一种很直接又简单的初检途径。有不少人体检时感觉到尴尬，总是自行跳过外科肛检，其实这是很不明智的。