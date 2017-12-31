脂肪肝无症状 也要用药治疗吗

黑龙江读者刘先生问：我今年42岁，上周体检查出脂肪肝、高血脂，医生说最好吃药治疗。我平时没有什么不舒服，请问有必要用药治疗吗？

哈尔滨医科大学附属第四医院消化科主任庄丽维解答：如果你的血脂较高，并确诊有脂肪肝，建议积极治疗。脂肪肝是指各种原因引起的肝脂肪蓄积过多的一种病理状态，临床上分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝两大类，后者被认为是隐原性肝硬化的主要原因之一，其诱因主要有肥胖、糖尿病、高脂血症、中毒、妊娠及药物等。该病起病隐匿，缺乏特异的临床表现。患者常无症状，少数患者可有食欲减退、右上腹胀满、恶心、乏力等不适。体检时，肥胖特别是内脏性肥胖是最主要的阳性发现，可伴有高血压等代谢综合征其他表现。

首先要积极治疗原发病，改变饮食结构，适量运动，维持相对正常的血脂及血糖水平。用药方面以护肝利胆为主，多烯磷脂酰胆碱和丁二磺酸腺苷蛋氨酸均可口服，不良反应少。许多降脂药可能驱使血脂更集中到肝脏进行代谢，反而有损肝功能，因此酒精性脂肪肝或不伴有高脂血症的脂肪肝患者原则上不用降血脂药物。降脂药主要用于高脂血症引起的脂肪肝，他汀类药物相对安全。▲