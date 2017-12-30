擘画13亿人健康中国的时代坐标——开启健康中国建设新局面

新华社北京１２月２９日电 题：擘画１３亿人健康中国的时代坐标——开启健康中国建设新局面

新华社记者王宾、毛振华

实行６０余年的药品加成政策取消、所有三级公立医院参与医疗联合体建设、编织起全球最大规模的医疗保障网……２０１７年，新一轮深化医药卫生体制改革由易到难渐次突破。以人民健康至上，改革“深水区”“攻坚期”迈出加速闯关克难的关键步。

民之所望，政之所为。向着共建共享的宏伟愿景，我国全方位全周期保障人民健康，让中国特色基本医疗卫生制度刻下健康中国的新坐标。

儿童用药、罕见病用药审评审批加速 让救命药不再喊“救命”

鱼精蛋白、丝裂霉素、青霉胺……近年来，季节性“原料荒”、供需衔接不畅等因素让一些临床必需用药局部性、结构性短缺频现。

药片虽小，人命关天。２０１７年印发的《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》提出，通过定点生产、协调应急生产和进口、完善短缺药储备等多种方式，在保障企业可持续发展、行业有序监管的基础上，让医患双方早日告别“一药难求”。

今年１１月，治疗儿童急性淋巴细胞白血病的必备药国产巯嘌呤片出现用药紧缺，在国家卫计委、食药监总局等多部门协调下，较短时间内就迅速恢复了市场供应。“这正是源于短缺药品监测网络的逐步建立完善。”国家卫计委药政司副司长张锋说，若无预警监测，恢复供应还需要半年左右。

如今，社会关注度较高的１３０余个临床急需短缺用药短缺情况大大缓解。国家卫计委相关负责人表示，我国通过“一对一”解决之策，开展短缺药品市场撮合试点，启动国家短缺药品供应保障工作会商联动机制。今后还将继续逐一解决监测清单中剩下的２０余种“老大难”药品短缺问题。

医保异地直结“高速路”全面修通 九成以上三级定点医疗机构入网

最近，受惠于京冀异地就医直接结算政策，居住在燕郊的数十万北京医保参保人员，在河北燕郊燕达医院看病实现了持卡就医直接结算。“一度‘门可罗雀’的燕达医院，如今红红火火。”廊坊市卫计委副调研员朱文广感叹。

截至１１月１５日，在全国所有省级平台、所有统筹地区均已实现与国家异地就医结算系统对接的基础上，全国跨省定点医疗机构增加到７８０１家，９０％以上的三级定点医疗机构已连接入网，超过８０％的区县至少有一家定点医疗机构可以提供跨省异地就医住院医疗费用直接结算服务。

今后，异地转诊人员、异地安置退休人员、常驻异地工作人员有望从这项政策受益，实现看病“说走就走”。“对于因当地医疗机构诊断不了或者可以诊断但是治疗水平有限、需要到外省就医的患者而言，这项政策无疑是福音。”天津泰达医院院长陆芸说。

破解优质医疗资源“中梗阻” 构建医疗联合体着力攻坚看病难

小诊所冷冷清清，大医院人满为患，长期以来医疗资源发展不平衡、不充分的矛盾如何破解？２０１７年，医疗联合体建设试点全面启动，全国共有３００多个地级以上城市开展试点。

医疗联合体是医疗资源下沉的重要组织形式，对于推进分级诊疗意义重大。“要让公立医院回归其功能定位，由单打独斗、无序竞争逐渐整合形成一个各自以功能定位为核心、相互协同配合的整合型服务体系，形成科学的优质医疗资源配置格局。”国务院医改办专职副主任、国家卫计委体改司司长梁万年说。

安徽省天长市通过医保人头总额预付制牵头，打造以利益为纽带的县域医共体，确定了县级公立医院１２２种和乡镇卫生院５０种确保收治的病种目录，让基层首诊“落地扎根”。山西省推动县级医院与乡镇卫生院、社区卫生服务机构组建医疗集团，市里专家都会定期到镇医院坐诊，让群众在家门口就能放心看病。

国家卫计委主任李斌表示，２０１７年上半年，全国县域内就诊率已达８２．５％，较２０１６年末增长２．１个百分点。下一步，卫生计生部门和相关医疗机构将以资源共享和人才下沉为导向，将医疗联合体建成“利益共同体、责任共同体、发展共同体”，从而建立合理就医秩序，实现由以治病为中心向以健康为中心的重大转变。（完）