主要功效：温中驱寒

推荐人群：冬季汤水；平素胃寒不适者

材料：羊肉100g、鸡蛋3个、红萝卜50g、干木耳3g，黑胡椒粉、肉桂粉、茴香粉、姜汁适量，高汤800~1000ml，玉米淀粉适量（4人量）。

制作方法：羊肉选瘦一些的，洗净切细丁；红萝卜洗净切细丁；木耳泡发后切丝。玉米淀粉（生粉）用水开，勾芡备用。先将羊肉丁、红萝卜、木耳煸炒至熟，后于锅内加高汤，武火煮熟，加入上述香辛料、姜汁（香辛料分量按个人口味，若是嫌麻烦，也可以直接放“十三香”），打入鸡蛋搅拌，最后加入淀粉勾芡（也是根据个人口味来加入分量，以调稀稠度）。如果喜欢酸辣味的，盛碗之后，可倒入少许陈醋，风味也不错哦。

特色点评：胡辣汤成品像羹，黏稠黏稠的，饱腹感强。喝多了岭南老火靓汤，在寒凉又饥饿的冬天也可以换个口味，来一碗风味羊肉胡辣汤，给身体加点能量，让肢体暖和起来了。胡辣汤制作容易，已有方便包，不过自己配料制作更合口味。除了按本次的介绍配料，也可以根据自己口味选择牛肉、猪肉或者支竹、腐竹、素鸡等豆制品，也可以加点粉丝、薯粉以及叶菜等。

本汤中用了大家在冬季念念不忘、温中壮阳益气养血的羊肉以及温阳驱寒作用的胡椒、茴香、肉桂等香辛料，加强了温补脾胃、温煦阳气的作用。不过本汤性温热，素体阴虚或者发热、肝火者不宜。

推荐：广东省中医院临床营养科