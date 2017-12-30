广州：再婚或二胎将免费婚检孕检

29日，笔者从广州市卫计委获悉，广州市自2018年1月1日起实施免费婚前和孕前优生健康检查新政策，将再婚人员和政策内二胎夫妇纳入免费检查对象。

近日，广州市卫计委、民政局、财政局、来穗人员管理局、妇联等五部门共同制定印发了《广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施意见》，对原免费婚前医学检查项目和孕前优生健康检查项目进行了优化整合。

《意见》将免费婚检待遇的享受对象由初婚人群扩大到再婚人群，让初婚、再婚人员平等地享受免费婚检待遇，政策内生育二胎的还可再次享受免费检查。

同时，新增了血型（RH阳/阴性）、地中海贫血检测（血红蛋白电泳、基因检测）项目和HIV筛查和“精液检查”项目，原来的胸透检查升级为胸部DR检查。

根据不同的对象，免费检查分为两种套餐。套餐一包括优生健康教育、体格检查、白带常规检查、地中海贫血检测等17项，补助标准为每对夫妇550元。男女一方或双方为广州户籍，且结婚登记前3个月至登记后1个月内（含初婚、再婚），可享受1次套餐一的免费检查服务。

套餐二包括优生健康教育、体格检查、白带或精液常规检查、风疹病毒IgG抗体测定、地中海贫血检测、妇科超声常规检查等28项，补助标准为每对夫妇915元。符合生育政策且计划怀孕的夫妇，一方或双方为广州户籍可在每次怀孕前享受1次免费套餐二检查服务；若夫妇双方非广州户籍，但双方均持有《广东省居住证》、纳入现居住地镇（街）计生服务管理，可在每次怀孕前享受1次免费套餐二检查服务。（记者/朱晓枫 李秀婷 通讯员/穗卫计宣）