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北京万丰路美食街试点油烟高效净化

李瑶

2017年12月30日09:03 来源：人民网-人民健康网

　　近日，丰台区针对中央环保督察期间反馈的“餐饮油烟污染扰民、油烟直排问题多发，投诉占比较高”问题，加大监察执法力度，重点核验企业相关环保手续，并推广使用高效油烟净化器，严控油烟扰民。

　　“在接到中央环保督察反馈意见后，丰台区环保局迅速做出反应，第一时间召开意见反馈会，制定了《丰台区环境保护局餐饮行业专项检查工作方案》，明确了检查内容，强调了工作要求。”丰台区环保局相关负责人说，结合专项执法检查、双随机执法检查、环保督察、信访投诉等方式，加大了对餐饮行业的日常监察和监测力度，重点核验企业环保审批和验收或者环保备案手续，企业排污申报登记情况和废气治理设施运行和维护情况，严厉查处未安装油烟净化、闲置或不正常运行油烟净化设施以及超标排放等违法行为。

　　同时，丰台区环保局还选取万丰路美食街及其周边45家餐饮企业为试点，推广使用高效油烟净化器，目前已有31家安装了高效油烟净化器，剩余14家将在12月底前完成安装，将有效减少餐饮油烟扰民现象的发生。

　　截至2017年12月26日，共对308家餐饮企业进行油烟检测，共对257家存在环境违法问题的餐饮企业立案处罚，（拟）处罚金额292.9万元，并向相关部门和街乡镇移送餐饮类环境违法线索25条。

　　下一步，丰台区环保局将继续强化监管，落实属地监管职责，继续做好辖区污染源的摸排和统计，对于“散乱污”企业，实现动态清零，从源头上减少污染。（记者 李瑶）

(责编：赵娟、权娟)


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