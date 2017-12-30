中央支持香港在大湾区办医院养老所

国务院港澳办主任张晓明日前在港澳办党组会议上指出，香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安早前上京述职时，提出希望中央政府支持港澳在大湾区开办医院、学校、健康养老中心等具体项目，港澳办会结合港珠澳大桥通车配套相关的政策措施，进行政策、制度和管理创新，务实推进合作。

张晓明说，中共中央总书记习近平与国务院总理李克强早前都提及，要将粤港澳大湾区建设提升到国家发展战略的层面，并作为明年党和国家经济工作的重要议程。港澳办须就相关发展规划，区内人员、货物、资金、信息等要素流通便利化涉及的具体政策、法律问题进行专题研究，成熟一项出台一项。

香港工联会立法会议员黄国健赞扬有关建议措施是“德政”，是有意到内地工作或定居港人的“定心丸”。他解释，工联会在内地设咨询服务中心，得悉不少在内地居住的港人盼望得到香港政府的医疗援助。他以赛马会在内地开办的安老院为例，院舍环境良好，但入住人数仍偏少，正是因为长者忧虑一旦患病，需特意回港就医，十分不便。他又指出，港大深圳医院深受在内地居住的港人欢迎，希望政府在大湾区开办更多医院，提供更完善的医疗配套设施。

黄国健说，不少港人在考虑是否到内地定居或工作时，都会担心内地和香港的学校有文化差异，期望子女在内地仍能接受港式教育，若政府在内地开办港式学校，则能鼓励更多香港家庭到内地生活。

另一工联会立法会议员麦美娟说，日后大湾区与香港联系密切，若政府能在当地提供更多配套服务，对居住在内地的港人将会有很大帮助，有助吸引香港青年赴内地发展。