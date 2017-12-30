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王克安：应尽快出台公共场所控烟条例

张磊

2017年12月30日08:54 来源：人民网-人民健康网

　　12月28日，由新探健康发展研究中心编写的《2017年中国控烟观察——民间视角》在京发布。这是该机构连续第9年发布民间视角控烟报告。中国疾病预防控制中心研究员王克安表示，今年的报告呼吁，应尽快出台国家层面《公共场所控制吸烟条例》并规定室内公共场所全面禁烟。

　　王克安介绍，从《公共场所控制吸烟条例》送审稿的路线图，便可看出国家控烟立法步履艰难。2016年发布的《公共场所控制吸烟条例（草案征求意见稿）》中，提出“室内工作场所的共用区域不允许吸烟”，允许餐饮、娱乐、住宿、机场航站楼等4类室内公共场所设置吸烟区域。

　　王克安说，截至2017年年底，我国已有18个城市制定了地方性无烟环境法规、规章，覆盖了我国总人口的1/10。考虑到各方对条例的主要内容存在较大争议，条例未能如愿出台，也没能列入国务院2017年的立法工作计划。从保护人们免受烟草烟雾危害方面来看，国家层面立法已刻不容缓。（记者张磊）

(责编：赵娟、权娟)


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