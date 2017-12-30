王贺胜：将控烟主动融入健康工作全过程

12月29日，贯彻落实《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关规定的通知》精神暨中国烟草控制大众传播活动2018年启动会在京召开。国家卫生计生委副主任王贺胜在会议中指出，烟草控制框架公约履约工作部级协调领导小组各成员单位要相互配合，以深入贯彻《通知》精神为切入点，大力推进控烟履约。

王贺胜强调，进入新时代，控烟履约工作有了新要求。要推动控烟工作大联合，将控烟工作主动融入卫生与健康工作全过程；加大考核监督执法力度，进一步推进无烟场所创建；增强公众主动参与控烟的意识，持续深入开展控烟宣传教育，营造全社会支持控烟的良好氛围。

对2018年控烟宣传传播重点工作，中国健康教育中心主任李长宁介绍，将针对重点人群开展控烟精准传播，开展世界无烟日主题宣传活动，举办控烟报道与传播共识研讨培训，发起第二届全国青年控烟主题微视频征集活动。会议还通报了2017年中国烟草控制大众传播活动开展情况，表彰了获奖单位和个人。（记者杨金伟）