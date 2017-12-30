卫计委：构建全周期国有资产管理体制

近日，国家卫生计生委在京召开国有资产管理重点工作部署及培训会议。会议提出，2018年国家卫生计生委国有资产管理工作的总体思路是：主动适应经济发展新常态，适应经济社会高质量发展新要求，理顺资产管理体制，完善资产管理制度，创新资产管理方式，提升资产管理绩效，重点在完善制度、强化监管、推进企业改革等方面有所突破。

国家卫生计生委财务司副司长樊挚敏介绍，2017年，国家卫生计生委国有资产管理工作在完善规章制度、分析利用数据、监督检查指导及信息化建设等方面均取得了显著成效。

会议要求，新形势下，各单位主要负责人应负起领导责任，明确资产管理归口部门，建立健全资产管理制度，系统梳理内部控制流程；构建符合行业特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全周期的资产管理体制；继续加大资产管理信息化建设力度，提高资产数据的应用能力；积极稳妥推进资产核实工作，做好行政事业资产报告工作等。

会议通报表扬了四川大学华西医院等36家2016年度资产清查先进单位和中国医学科学院等24家2016年度企业决算先进单位。（记者甘贝贝）