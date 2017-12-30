勤搓手、常晒背、发常梳……这些养生要点你知道吗？

冬季养生不能只靠补，搓搓手、晒晒背等这些成本低廉，简便易学的中医药技术，若能正确使用不仅可加强体质，还能起到很多慢性疾病的防治作用。今天小编就跟大家聊聊这些简单的养生术，助你调出好身体。

勤搓手促健康

冬天天气冷，常搓手对健康大有裨益。张竞之解释，搓手时宜双手抱拳，双手从虎口接合，两手捏紧，再移动双手转动，使其在转动过程中各部分互相摩擦。因为手上有很多重要穴位，如劳宫、鱼际、合谷等，通过揉搓手掌、揉按手指可充分刺激这些穴位。“搓手时间可长可短，贵在每天坚持”。

劳宫穴：于手心，属手厥阴心包经穴，五行属火，具有清心火，安心神的作用。

鱼际穴：位于手掌部，五行属火，具有清肺泻火，清宣肺气的作用，并可疏经通络。

合谷穴：可调理肠胃，宽中理气，治疗湿热壅胜，积食停饮，腹胀嗳气，并可引湿浊下行，导浊降逆。

常晒背以养阳

张竞之介绍，从中医学的角度，背部是人体的阳中之阳，人体的阳经经过背部汇聚于头部，而风寒之邪易袭阳位，极易通过背部侵入人体。冬至时节气候寒冷，在阳光充足的时候，经常晒晒后背有助于补益身体阳气，鼓舞正气，防病祛邪。

除此之外，常接受紫外线照射，可使人体皮肤产生维生素D，促进钙在肠道中的吸收，从而使摄入的钙更有效地吸收，能有效预防骨质疏松。

暖双足防体寒

脚与人的健康关系密切。张竞之解释，脚是人体经脉汇集之处，12条正经中有足三阳经终止于足，足三阴经起始于足，并且足底穴位众多，人体的各组织器官、五脏六腑在双足都有相对应的反应区，故脚与人体健康的关系密切。

天冷时节应格外重视脚部保暖。首先要穿着保暖性能好的鞋袜，以防寒气伤阳。还要多活动双脚，可常进行跑步、散步等运动，使气血得行。张竞之提醒，应养成晚上温水泡脚的习惯。既能御寒，又能有效地促进局部血液循环，加快新陈代谢，减轻下肢的沉重感和全身疲劳。泡脚时还可加入一些中药，如桂枝、艾叶、木香等来增加保健功能。

发常梳助睡眠

将双手掌互搓数次，令掌心发热，然后十指向后，由前额开始用手梳头发，经后脑回颈部。 “头为诸阳之会”，每日“梳发”可维持头脑清醒，加速血液循环，缓解失眠症状。阳气升发的早晨及阳气最旺的中午最宜进行此项活动。

目常运护眼睛

每用眼一小时可看远五至十分钟，也可闭目养神一会，起到振奋精神，保护眼睛的作用。

漱玉津强脾胃

中医有鼓漱搅海的说法。鼓漱就是漱玉津，指用唾液漱口，用舌头沾染唾液后清洗牙面、牙缝、上下颚等部位，唾液还有消毒作用，比清水更有利于保持口腔环境的清洁。还可起到帮助消化，强健脾胃的效果，对于干燥症患者有奇效。

叩齿指空口上下牙做咬合运动，该动作会产生压力，使牙床骨得到锻炼，增强牙体本身的抵抗力，对于补肾也有一定功效。但牙齿本身就存在松动的市民要避免，可能会使牙齿提前掉落。平时上班，不需要说话时就可以做做，主要适合中老年人。

耳常鼓缓头痛

双掌掩耳，大拇指按压后脑风池穴，用力向内压，然后放手，「扑扑」有声。该动作可对鼓膜起到训练作用，还可缓解偏头痛、耳鸣等症状，提高听力。

腹常揉助消化

将手搓热，手暖后两手交叉。若是便秘问题，右手围绕肚脐顺时针方向揉，若需缓解腹泻则为逆时针，动作轻柔，勿需太大力气。此动作可加强血液供应，帮助消化、吸收、消除腹部鼓胀。

揉腹同样适用于小儿科。小儿发烧，睡眠不好时，家长可将双手搓热，隔着衣服将手放置肚脐上方，随着小儿呼吸缓缓上下动作半小时，不要过度剧烈，此举还可促进小儿生长发育。

冬散步有讲究

俗话说“饭后走一走，活到九十九”。散步是生活中较常见的养生方法，但冬季散步有讲究。首先由于饭后血液集中供应胃肠道，此时散步，会致血液供应不足，因此，应在饭后半小时后再散步。其次，冬季寒冷，老年人散步要注意保暖。有心脑血管等疾病患者在过于寒冷的天气，应避免外出防止血压波动过大病发。散步应维持较慢的频率，不要快走或奔跑，以微微出汗为宜。

脚常搓强器官

先擦脚心涌泉穴，其后由涌泉穴向下按摩，再搓至脚趾，循环往复，对于慢性病的防治有一定效果。脚底集中了全身器官的反射区，经常搓脚可以强化各器官，对身体有益。在搓脚前还应泡脚二十分钟，需注意让热水没过脚踝，可使搓脚效果更佳。但糖尿病人、血管病人不宜泡脚。

（人民健康网综合羊城晚报、新民晚报）