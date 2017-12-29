三生（中国）董事长助理刘爱峰：服务健康中国 为民众提供全方位服务

三生（中国）董事长助理刘爱峰在健康中国摄影大赛（2017年度）颁奖仪式上发言

人民网北京12月29日电 （记者马晓慧） 29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

在“三生杯”健康中国摄影大赛（2017年度）·颁奖仪式上，三生（中国）健康产业有限公司董事长助理刘爱峰表示，健康中国是国家制定的重大战略决策，也是涉及国计民生的一件大事。三生公司作为一家围绕健康家庭生活经营的企业，产品涵盖了食品、家居、护理、保健等多个领域。经过十几年的发展，形成了测、调、保、疗、养，也就是精准健康检测、科学调理、专属保障、精准医疗、养生养老的商业模式和系统，为广大民众提供全方位、一站式的服务。

三生（中国）董事长助理刘爱峰在健康中国摄影大赛（2017年度）颁奖仪式上发言

“透过每一位摄影家的作品，我们深刻感受到了国家对民众健康的重视，也看到了国家在提升民众健康方面取得的巨大进步。”刘爱峰称，三生公司非常荣幸能够成为健康中国摄影大赛（2017年度）的荣誉合作伙伴。作为健康产业的一分子，三生公司也将继续努力，再接再厉，为健康中国做出自己应有的贡献。