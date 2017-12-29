“健康 卓越 成长” 2017央广网母婴盛典在京举行

由中央人民广播电台央广网举办的“2017年度央广网母婴峰会暨央广网母婴盛典”今日在京举行。本次盛典以“健康 卓越 成长”为主题，聚力母婴界权威人士、行业领袖、优秀机构、知名育儿自媒体，共同讨论在消费升级和供给侧改革的大背景下，母婴行业应如何适应变化，为行业的改革和发展，提供新观点、新思路、新想法。

母婴盛典上，国家食品药品监督管理局原新闻宣传司副司长申敬旺、中国乳制品工业协会副秘书长刘超、中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心王立华等，一致呼吁政府和社会各界共同努力，加强监管，实现母婴安全消费，让更多的消费者近距离了解母婴产品，正确使用、合理消费、放心购买。同时也为真正有品质、有社会责任心的企业搭建有效平台，传递社会价值与信心。

2017央广网母婴盛典活动现场

国家食品药品监督管理局原新闻宣传司副司长申敬旺表示：“我们要借鉴国际先进经验，探索儿童用药审评、审批机制，优先将儿童品种进行规范，纳入国家基本药物目录。开展儿童用药短缺产品的机制和探索，中国运用监管、医保、价格、采购、使用等政策，鼓励企业研发、创新和生产儿童药物，开展系列儿童用药科普宣传活动，将儿童安全用药深入人心。”

国家食品药品监督管理局原新闻宣传司副司长申敬旺致辞

随着国内二孩政策的全面放开，母婴消费主力也以80、90后人群为主，育儿观念转变和消费方式升级，我国母婴行业已进入成熟期。有报告预计“全面二孩”可带动中国潜在经济增长率提高0.5%左右，预计每年可新增超300亿母婴消费，至少可带来年均13%左右的新增长空间。母婴产业的创新发展该遵循怎样的方针指南，又该走向何处，这个命题的答案将引领新的母婴市场。

活动现场，中国乳制品工业协会副秘书长刘超给大家介绍了中国婴幼儿配方粉的“前世今生”，从四个方面论证了国产婴幼儿配方粉崛起正当时：一是营造人人重视质量、人人创造质量、人人享受质量的社会氛围，质量强国。二，加强婴幼儿配方粉监管，涵盖了从生产到销售的全过程，全链条、全覆盖。严字当头、源头严防、过程严控、产品严检、市场严管，让祖国下一代喝上好奶粉。三，企业加强自律。中国乳业痛定思痛，怀着对国家和消费者的高度责任感和使命感，落实主体责任婴幼儿配方粉内部体系逐步完善。 四，社会舆论环境得到改善。近年来，危机舆论环境的改变，使得我国乳业得到了正能量宣传，严谨、公正，关心爱护的多了，诋毁的少了，科普宣传的多了，散布谣言的少了，给我国乳业健康发展创造了好的环境。”

中国乳制品工业协会副秘书长刘超致辞

婴幼儿时期是儿童身体、智能、个性、品德和行为习惯发展的关键期，是开发大脑潜能的最佳阶段，中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心王立华指出：“提高我国人口素质，实现人才强国的战略目标，婴幼儿发展应当成为儿童优先发展战略中的优先的领域；希望婴幼儿产业和服务中，涌出更多、更好的优质品牌，为我国婴幼儿的健康成长提供保障；通过多途径，多平台，多方式来宣传、倡导科学幼儿理念，引导社会良好幼儿风尚，弘扬优秀的幼儿传统文化势在必行。”

关委会儿童发展研究中心王立华发表主旨演讲

中央人民广播电台央广网副总裁刘京萍在致辞中表示：“央广网作为一个传统媒体与现代互联网紧密拥抱的“发声平台”，无论是在广播时代还是在互联网时代，我们都肩负着“关注母婴健康、传递权威声音”的责任和义务。2017年央广网多个项目齐头并进，为母婴行业的发展起到了积极的作用。”

央广网副总裁刘京萍致辞

此次母婴盛典活动是一场婴幼儿企业和行业专家纵览母婴行业未来发展的育儿盛会。其中，“中国婴配粉崛起进行时论坛”、“母婴产业创新”等论坛，从多方面多维度，针对母婴用品以及母婴用品市场进行讨论，专家们也与大家分享有关方面的成果与经验，探讨相关领域所面临的问题与动态。通过专业、权威的品牌榜单倡导更有品质的育儿生活方式与正确的消费观，央广网母婴盛典将持续以新的理念为母婴市场注入新的活力，推动中国母婴行业的蓬勃发展。