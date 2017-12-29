邯郸市医疗服务价格动态调整进入专家测评阶段

2017年12月28日,邯郸市价格动态调整动员会暨医疗服务项目专家测评会在邯郸市职教中心会议室召开。

邯郸市价格动态调整动员会会场

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰教授在会议发表题为“凝聚共识，开拓进取，积极探索医务人员参与医改的有效途径”的发言，提出要深刻认识医疗服务价格调整的重大意义，要辩证看待，主动发力。指出邯郸本次医疗服务价格动态定位于精细化的调整，聚焦到精细化管理，重在模式创新，不是追求调整项目的“多”，而是着力在调整项目的“精”。为保证公立医院新机制持续有效的运行，推进分级诊疗，必须建立动态化的调价机制，确保医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众负担总体不增加，同时还要增加服务项目，增加获得感。让医务人员参与医疗服务价格政策，具有里程碑式的意义。

河北省卫计委李殿军处长会议上发言提出破除以药养医之后，需要通过动态调整医疗服务价格，来真正的实现破除以药养医，通过不断的调价才能够保证公立医院的良性运行，从而最终让我们的医务人员为我们群众提供更好的服务。邯郸市开展医疗服务价格动态调整的工作，符合中央和省委领导的工作部署和要求，争取早日做出成效。

测评专家医生李焱、护士曹凌作为专家代表在会议上发言，表示这次参与价格政策的制订，感受到自身的价格得到体现，提高了工作的积极性，一定带头宣讲、模范执行即将出台的价格政策。

动员会后，进入专家测评环节，200多名医生、护士、药师、医技等领域的专家分大内科组、大外科组、医技组、药事组、护理组、中医组对筛选项目进行测评。本次测评采取现场网上测评的方式，测评系统采用中国人民大学医改研究中心指导开发的三医联动价格动态调整专家评审信息平台。平台采集专家对医疗服务价格调整的信息并做统计分析，作为医疗服务价格调整特别是优先级顺序的重要参考。

专家进行测评现场

让临床专家参与价格调整政策的制订，对于融洽医患关系、提高决策质量具有重要深远意义。