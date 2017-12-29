北京协和医院举行张孝骞教授诞辰120周年纪念大会

图为张孝骞教授诞辰120周年图片

人民网北京12月29日电 （记者高奕楠）28日下午，北京协和医院召开“铭镌大医足迹 筑梦百年协和——张孝骞教授诞辰120周年纪念大会”。国家卫生计生委主任李斌发表视频致辞，希望全国广大医务工作者都要以张孝骞教授为榜样，以强烈的政治责任感和历史使命感，投身健康中国建设，做推动医改的主力军，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，作出应有的贡献。

张孝骞教授是中国现代医学先驱，是卓越的临床医学家、医学科学家和医学教育家，中国现代胃肠病学创始人，中国科学院学部委员，一级教授。1921年毕业于湘雅医学院，获医学博士学位。1924年起到北京协和医院工作，1930年组建协和内科消化专业组，1937年至1948年任湘雅医学院院长。1948年重回协和医院任内科主任，并于上世纪50年代在协和建立了中国第一个消化专科，任北京协和医院内科主任、消化内科主任，对内科学系建设、人才培养、医学教育和临床实践倾注了全部心血，为发展协和内科综合实力作出卓越贡献。张孝骞教授是著名社会活动家，曾任全国政协二、三届委员，四、五、六届常委，国家规划委员会医疗组副组长、中国医学科学院副院长、中国医科大学（今北京协和医学院）副校长等职。88岁高龄时加入中国共产党，实现了成为共产主义者的人生夙愿。

纪念大会从立志、不屈、开拓、大爱、赤诚、启程六个篇章，站在中国革命风起云涌到中华民族伟大复兴的跨越百年的时代大背景下，通过影视频、讲述、采访及朗诵等多种形式，全面回溯张孝骞这位医学巨擘的跌宕起伏而又波澜壮阔的一生，再现老一辈医学家将个人命运与国家、民族的命运紧密联系在一起的历史诗篇。更为重要的是，通过生动的病例故事与讲述，阐释了“全心全意为人民服务的医德，是医务人员精湛技术的强大动力”的永恒主题，这是先生一生未变的从医初心，也是他成为一代大师的力量源泉，对今天的医务工作者仍然具有着很强的教育意义。

北京协和医院院长赵玉沛院士在视频致辞中说，“张孝骞教授在他从医65年的生涯中，始终把病人看作真正的老师，解决了大量疑难病症，挽救了无数病人的生命。即使在生命的最后一刻，他心里牵挂的还是病人。张老的这种协和精神，已经成为协和人共有的文化基因。永远激励和鞭策当代协和人，在迎接百年协和的新征程中，不忘初心，牢记使命，向着世界一流医院目标迈进。”