许多初入职场的年轻人，学历、能力、态度、勤奋程度都不亚于职场达人，但看上去仍显青涩，达不到成熟、靠谱的要求。他们缺的，可能就是以下6种重要的职场思维。

1.结果导向。一个人在企业的作用，是创造价值。职场上，不管你多优秀、多努力，如果没有任何产出也没任何贡献，那么你的存在就毫无意义。有一句话说：“无须刻意经营人脉，当你能够为别人提供价值时，自然就会拥有人脉。”要得到别人的认可，就得出成绩，这要求我们把每一个细节都做完美，并保证产出。另外，不要用“我很努力了”“我很忙”为自己的忙而无果找借口。

2.从管理者的角度思考问题。“我只是个文员”“我只是个设计师”“我只是个销售”……当你用小职员的眼光看待自己，你所做的工作就必然达不到最好。正确的方式是，站在更高的层次，用管理者的眼光看待自己，试图理解上级的期望和意图，问问自己：他让我做这件事想达到什么目标？这样，你才会了解大局，知道自己的位置和方向，以此来指导工作并做到领导心中的“最好”。

3.执行力。很多人热衷于提出各种各样的想法，今天一个点子，明天一个创意。这固然是好事，但若光说不练，这些想法一点价值也没有。谁会去信任和重用一个只说不做的人呢？职场中，执行力最能看出一个人的业务能力和潜力。

4.抓大放小。有的人忙得焦头烂额，还因没有成绩被领导忽略或批评；有的人只做了一两件事，却一鸣惊人，让领导、同事赞不绝口。关键在于是否找到了重要的、有价值的工作内容。很多人更愿意在一些简单的事情上花时间，而回避复杂、重要的事，给人留下“他很勤奋，可好像什么也没干”的印象。

5.量化工作。1911年，挪威探险家阿蒙森成为第一个到达南极点的人。他在行进过程中，坚持“20英里法则”，即不管天气好坏，探险队每日行程保持在20英里左右。靠着这样的速度，他们成功到达了南极。而他的竞争对手就很“随性”，天气好就暴走四五十英里，天气不好就寸步不行，最后全队覆没。工作不能看心情，小步慢跑，持续进步，长此以往自会成功。

6.用数据说话。虽然数据不能代表一切，但相比主观感觉，数据更有说服力，也更能体现成熟职场人的客观精神。学会寻找数据、分析数据和呈现数据，以此来证明自己的观点，会让我们更容易获得支持和资源。