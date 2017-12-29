苦味健胃药，服后少喝水

临床上的健胃药可按其作用机理分为以下三类。

第一类：苦味健胃药，如复方龙胆酊、龙胆大黄合剂、健胃散等，这些药通过苦味刺激舌部味觉感受器宫及末梢神经，促进唾液和胃液分泌，增加食欲而产生健胃作用。

第二类：芳香健胃药，如陈皮酊、大蒜酊等，这些药富含挥发油类，口服后能刺激舌部味觉感受器和消化道黏膜，促进消化道的分泌和胃肠蠕动，从而具有良好的健胃作用。还具有抑制肠道内细菌、制酵和祛痰作用。

第三类：盐类健胃药，如人工盐等，这些药通过渗透压的作用，可轻度刺激消化道黏膜，反射性地引起胃肠蠕动增强，消化液分泌增多，从而可以促进消化，又可补充离子，调节体内离子平衡。

上述三种健胃药中，服用苦味健胃药时不宜多喝水。治疗胃病时，需要药物在胃及胃部以上保持比较高的浓度，方可发挥疗效。胃及胃部以上具体是指口腔、咽喉部、胃，因此，对于在这些部位发挥药效的药物，服用时最好限制饮水量，以免药物浓度被水稀释，降低疗效。

在这三类药物中，苦味健胃药通过刺激舌部味觉感受器宫来促进唾液和胃液分泌，进而产生健胃作用。如果喝水过多，其一会导致药物浓度被稀释，降低疗效；其二会引起食欲降低。因此，服用苦味健胃药时不宜多喝水，并且服药之后也不要漱口。