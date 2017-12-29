典型案例：最近，一位30岁的年轻人来就诊。他是自由职业者，两年前开始，无明显诱因经常遗精，生活中频有射精冲动，屡经中西医治疗，病情未见好转。来门诊后，王祖龙主任经详细询问，发现患者在清醒状态下常有射精冲动，近一周遗精3次，滑精2次，伴性欲减退、腰膝酸痛、头晕乏力等症状。

根据多年经验，王主任追问了患者一句：“是不是在行走、坐公交、骑车等活动状态下更易有射精冲动？是不是腰痛明显的那几天容易发生遗精或产生射精冲动？”患者似乎没想到会被这么问，思索片刻回答：“好像是。”

王主任随即让患者去骨科门诊做CT，排查腰椎问题。果不其然，检查结果显示腰4-5椎间盘膨出，腰5-骶1椎管内占位。“是腰椎问题引发的遗精。”王主任说。临床中发现，部分遗精患者，特别是顽固性遗精患者，与中央型腰椎间盘突出有关。

有的患者遗精10年，虽然已婚已育，有正常频率的性生活，但是多伴有腰酸腿痛、头晕乏力等症状。这都可能与中央型腰椎间盘突出有关。

突出的椎间盘会损伤马尾功能，造成脑脊液的循环障碍，诱发射精神经过度兴奋，从而遗精。该患者骑自行车或者正常走路都可能引起射精动作，更应考虑是马尾神经受压。马尾神经是指脊髓圆锥以下的腰骶神经根，是射精反射弧的重要组成部分。患者椎间盘向正后突出，造成马尾神经的物理压迫，也可能影响脑脊液循环，引起马尾神经充血、水肿，引起感觉传导异常，诱发射精动作，发生遗精、滑精等。

通过这一病例可见，如果患者出现顽固性遗精，伴腰膝酸痛、头晕乏力的，应考虑到“腰源性遗精”的可能性，必要时可作CT或核磁共振检查来协助诊断或排除。腰椎间盘突出症是男性常见病，它除了可能导致腰腿疼痛外，也会对男性生殖系统产生影响。要注意的是，中枢性腰椎间盘突出症不仅能引起遗精、滑精，也可引发多种其他男科疾病，如早泄、勃起功能障碍、阴茎异常勃起，或误诊为前列腺炎引起的疼痛等。所以患者在出现相关症状时，要到正规医院就诊，找到病因，对症治疗。