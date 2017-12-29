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意志力早晨比晚上强

2017年12月29日08:37 来源：人民网-生命时报

人们往往会碰到这样的情况：晚上无法抗拒一杯美酒或一块巧克力的诱惑。最近美国一项新研究表明，这是因为一个人的意志力是有限资源，早上意志力更强、能抗拒诱惑，而到了晚上由于“自我消耗”，人们很可能会缺乏自控能力。

美国得克萨斯农工大学研究人员通过两个试验，找到了最强有力证据表明意志力“自我消耗”现象的存在。在第一个试验中，研究人员让657名学生完成一段写作任务，要么花5分钟时间描写近期一次旅行，要么描写一次旅行但用词中不能出现字母“A”或“N”，显然后者更考验学生的自控能力。随后，研究人员要求这些学生说出色彩词汇的墨水颜色，比如以蓝墨水书写的“红”字，要脱口而出的是“蓝”而不是“红”。很显然，忽略色彩词汇本身，专注于墨水的颜色，需要一定程度的自控能力。试验结果显示，完成更为困难写作任务的参与者，在随后的测试中犯错误更多。在第二个试验中，350名参与者分两组完成简单或困难的写作任务后，接着进行“注意力网络测试”。结果同样显示，那些完成困难写作任务的参与者，在“注意力网络测试”中出错更多。

该研究主要作者凯蒂·加里森认为，试验结果提供的证据表明，在“自我消耗”的情况下，人的意志力会变弱。（林 帆）

(责编：崔元苑、聂丛笑)


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