流感元凶为乙型流感病毒 多喝水注意休息可自愈

市卫生计生委消息称，全市儿科门急诊及住院患儿初步统计以上呼吸道感染、支气管炎、肺炎等疾病为主。

国家流感中心网站公布的流感监测结果显示，全国12月份以来，流感流行强度不断增强，均进入流感冬季流行期，流感暴发疫情明显增多，且以乙型流感病毒为主。据我市流感病毒监测结果显示，2017年10月份以来，我市流行的病毒型别以乙型流感病毒为主，这一情况与全国以及湖北省监测结果基本一致，流感流行强度较去年同期有所升高，但流行的病毒和趋势未发生明显变化。

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，是引起上述疾病的主要原因。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。患者主要表现为发热、咳嗽、咽痛、身体酸痛、头痛、疲劳等，老人、儿童、慢性病患者是高危人群，感染后易出现并发症，如继发病毒性肺炎、脑炎等。在幼儿园、中小学校容易出现聚集性疫情和暴发疫情。

市卫生计生委提醒市民，目前正值流感等传染病流行季节，请广大市民积极采取预防措施：平日应合理膳食，适量运动，保证充足睡眠，注意保暖和增减衣服，有助于提高自身抵抗力，降低感染流感病毒几率。

要保持室内空气流通（通风每次30分钟以上），流行期避免去人群聚集场所，远离发热、咳嗽等症状的疑似病人。

要养成良好卫生习惯，如咳嗽、打喷嚏应捂住口鼻避免飞沫传播，勤洗手、避免脏手接触口鼻等。

一旦发现发热、咽痛、咳嗽等流感样症状，应戴上口罩及时就诊，明确诊断、规范治疗，痊愈前不要去工作或者学习场所，以免对周围健康人群造成影响。

市卫生计生委也建议广大市民，绝大多数病毒性感冒是自限性的，如孩子感冒了，但精神食欲比较好，建议让孩子多喝热水、注意休息。如孩子病情需要去医院治疗，也可就近选择医疗机构就诊，或提前预约，以免因人多而长时间等候。(记者刘睿彻 通讯员陈莉）