大剂量补充维生素D 可能增加骨折风险

钙剂/维生素D补充一直被认为是骨质疏松的预防和治疗的基础干预措施，这一结论被广泛引用并被写入指南。国内外骨质疏松相关的多个学会都建议绝经后女性和老年男性补充钙剂/维生素D以增加骨密度，从而降低骨质疏松骨折的发生。

可既往多项研究普遍存在一些方法学缺陷，天津医院赵嘉国和曾宪铁团队对课题重新进行设计，剔除了影响结论的混杂因素，总结分析了涵盖5万余人的大数据资料。研究团队最终发现无论是补充钙剂，维生素D，还是钙剂/维生素D联合补充，均不能降低50岁以上中老年人骨折发生率，大剂量补充维生素D甚至还会增加骨折发生风险。

27日，这一研究成果被国际顶级医学期刊《美国医学会杂志》（JAMA）以封面论文发表。因该论文是证据等级最高的循证医学证据，这项研究在全球范围内的疾病预防控制、公共卫生、骨科、内分泌等领域具有里程碑式重大意义，将彻底颠覆骨质疏松防治理念。（记者孙玉松）