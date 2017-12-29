一种抗抑郁剂或可治疗多发性硬化症

英国《自然·通讯》近日刊登的健康科学论文，报告了一种系统地筛选通用口服药物的方法，该方法旨在发现有望用于治疗进行性多发性硬化症的药物。研究人员利用这种方法，鉴定出了口服抗抑郁剂氯丙咪嗪，它可以减轻自身免疫性脑炎（多发性硬化症小鼠模型）症状。

多发性硬化症是一种最常见的影响中枢神经系统的多因子炎症疾病，可导致髓鞘和神经元受损，并与严重的神经学症状存在关联。该病迄今病因不明，与遗传因素、病毒感染等有一定关系。在多发性硬化症病人中，高达15%为进行性的，而针对进行性多发性硬化症的治疗手段却较为有限。原因之一是该疾病属多因素疾病，包括神经退化、淋巴细胞活动异常和氧化应激，而目前的治疗方法无法同时针对这些因素。

此次，加拿大卡尔加里大学研究团队筛选了1040种药物，从中选择了249种可以跨越血脑屏障的通用口服药物。之后再对它们做进一步的筛选，找出在培养细胞中可以预防神经毒性、减少T淋巴细胞增殖并具有抗氧化活性的药物。最后，研究人员鉴定出了口服抗抑郁剂氯丙咪嗪，并且证明它可以减轻小鼠的自身免疫性脑炎（多发性硬化症模型）症状。

论文作者指出，现今没有一个自身免疫性脑炎模型可以覆盖进行性多发性硬化症的所有方面，但是氯丙咪嗪是一种具有进一步研发前景的候选药物。（记者张梦然）