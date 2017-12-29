肥胖对造血干细胞有负面影响

据美国科学促进会（AAAS）科技新闻共享平台EurekAlert!27日报道称，一项当日发表在《实验医学杂志》上的研究，强调了肥胖对造血干细胞长期健康的有害影响。

该研究由辛辛那提儿童癌症和血液病研究所领导。肥胖小鼠遗传模型的大量数据显示，肥胖会造成体内造血干细胞的持久有害变化，包括改变了其细胞结构，降低了其功能适应性等。

论文主要作者米安·雷诺博士说：“现在人们已经认识到，血液干细胞是由许多细胞亚群组成的，保持造血干细胞的健康和正常运作对人类健康至关重要。”

雷诺表示，年龄因素和环境压力可以减少造血干细胞的健康多样性，可能包括表现出倾向于白血病的前期症状等。测试表明，这些影响是循序渐进的，甚至在通过控制饮食让小鼠体重正常化后，一些有害表现仍然存在。

研究人员报告称，从机制上讲，造血系统的这些改变，似乎与被称为Gfi1的转录因子过量表达有关。Gfi1是一种调控基因，可以告诉其他基因做什么。正是肥胖引起的体内氧化应激，导致了其过度表达。当这种情况发生时，会造成造血干细胞的持续改变，紧接着可能发生分子混乱。

研究人员说，其研究为调查生活方式提供了基础，如饮食会对血液造成持久影响并可能导致血癌发生等。

造血干细胞是治疗白血病和其他血液疾病的重要工具。该研究也同时提出了在治疗性移植过程中使用从肥胖人群分离的造血干细胞存在的隐患。研究人员解释说，关于骨髓捐献者的肥胖程度如何影响造血干细胞的质量，目前仍知之甚少，希望更好地了解肥胖症导致的分子变化，以及预测与此有关的潜在风险。（记者房琳琳）