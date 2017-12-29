冬日给头部添个保暖帽

在严寒的冬天，一些老年人为了防寒保暖都知道添加衣服，但却往往忽视了戴顶帽子。其实，戴帽保暖效果并不比添衣差。民间早有“头上戴顶帽，胜穿小棉袄”之说。

中医认为，头为“诸阳之会”，头部是六阳脉汇聚之处，但也是阳气容易散发的部位。“热从头上散”是有一定科学根据的。人的头部是大脑神经中枢的所在地，每天都需要消耗大量的能量。但是人体头部皮肤薄、血管粗、毛发及汗腺多，热量散发量特别大。据研究证实，当气温为15℃左右时，头部消耗的热量约为人体热量的三分之一；气温在4℃左右时，头部消耗的热量增至二分之一；气温在0℃时，头部消耗的热量达到五分之三；气温在零下10℃左右时，四分之三的人体热量从头部消耗。

因此，老年人尤其是体弱多病者如果头部不注意保暖，血管遇冷收缩，可能会出现头晕、头痛等症状，同时还易受风寒侵袭而患感冒等疾病，严重的甚至可导致中风。因此，老年人冬天保暖应该从头开始。最简单且有效的办法是：冬季外出时，根据天气情况选戴一顶保暖性能好的帽子。还要注意的是，外出时如冷风比较大，除了戴好帽子外，最好再围上一条围巾，做好颈部的保暖工作。