近期校园流感暴发疫情增多 粤流感流行水平在预期范围内

28日，笔者从广东省卫生计生委获悉，全省流感监测哨点医院提供的数据表明：近期流感样症状病例的就诊水平上升，高于往年同期水平，但全省流感流行水平总体仍在预期范围内。当前流行的主要病毒型别主要是季节性B型流感病毒，近期校园流感暴发疫情增多，主要发生在小学。

流感暴发场所均在学校

“先是几个孩子，后来越来越多。孩子咳嗽、发烧、流涕，症状还挺严重的。”广州市越秀区某一重点小学家长告诉笔者，班上已经有超过半数的学生请病假，越秀区疾控中心已经安排每天对各班进行紫外线及消毒水消毒，但很多家长还是让学生在家先作休整。

因多名学生疑似感染流感，27日下午，广州天河区的骏景小学共4个班、150名学生紧急停课三天。目前，除了4个班级停课外，学校已根据疾控中心意见全面消毒。

天河区教育局相关负责人表示，将督促学校根据疾控中心意见继续做好消毒和隔离，并做好节后学生返课检查，确保不再有新的病例发生。

广东省疾控中心监测发现，我省秋冬季流感流行的病毒亚型从3—8月的A（H3N2）亚型转换至当前的B（Yamagata）型。从目前监测情况来看，我省流感暴发场所均在学校，且以小学为主，疫情占总数的比例接近八成。

临床表现以轻症为主

省疾控中心专家介绍，我省近期报告的流感暴发疫情起数确实高于既往5年同期水平，其中多数为B型流感导致，占九成以上，且B(Yamagata)型居多。专家评估认为当前我省正处于流感病毒亚型季节性流行的正常转换期，监测系统未发现流感病毒在传播力、疾病严重性和耐药性方面发生变异，流感病例临床表现以轻症为主，冬季以来未有重症病例和死亡病例报告，全省流感流行水平总体仍在预期范围内，公众无需恐慌。

广州市妇女儿童医疗中心感染科主任医师徐翼强调，虽然诊疗量在上升，但是危急重症并没有显著增加。徐翼说，秋冬季节本来就是流感的高发季节，而且，与甲型流感相比，乙型流感总体症状稍轻，但也有可能引发肺部感染。“出现高热和咽痛需重视并及时就医，但不需要恐慌。”

不去人员密集公共场所

广东省疾病预防控制中心专家表示，在流感流行季节，当出现流感样症状（体温≥38℃，伴有咳嗽或咽痛），就很可能是感染了流感病毒，需及时就医。奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂是流感的有效治疗药物，感染流感早期及时使用可显著降低因流感导致的重症和死亡风险。

省疾控中心专家强调，学校防控流感要落实每日的健康检查制度，落实因病缺勤及病因登记追踪制度。学校应搞好环境卫生，加强室内通风，保持空气流通；保持厕所卫生，配备洗手液；定期清理垃圾。

广东省疾控中心专家研判，2018年1月份流感活动水平仍将维持在较高水平，疫情防控的重点是学校等集体单位。但随着学校放假，流感暴发疫情水平将会下降。

疾控专家建议市民保持充足睡眠，均衡饮食，加强锻炼；养成勤洗手、不随地吐痰等良好个人卫生习惯；尽量少去人员密集的公共场所，做好家庭卫生清洁和通风。鼓励老人、儿童和体弱多病者及早到当地预防接种门诊接种流感疫苗，减少重症的发生。