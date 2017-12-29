人工智能将被大规模运用于妇女“两癌”筛查

12月26日，湖北省妇联、省卫计委和省财政厅在武汉召开全省贫困妇女“两癌”免费检查工作部署会。会议透露，为推动全省贫困妇女宫颈癌和乳腺癌早诊断早治疗，降低发病率和死亡率，提高广大妇女健康水平，湖北省将从今年起连续三年实施城乡贫困妇女“两癌”免费检查民生项目。

根据湖北省妇联和省卫计委联合制定的《湖北省贫困妇女“两癌”免费检查实施方案》，2017年至2019年，湖北省财政将每年专项投入5000万元，为全省农村和城镇的37万贫困适龄妇女进行“两癌”免费检查，并以此为基础，示范推动全省各级政府分级同步实施对贫困妇女的“两癌”检查救治工作。与以往相比，此次省级“两癌”项目检查对象从农村贫困妇女扩大到城镇贫困妇女，检查范围由以前的29个贫困县扩大到全省县（市区）。未来3年，全省建档立卡贫困妇女和城镇低保家庭妇女“两癌”检查将实现全覆盖。

在此次湖北省贫困妇女“两癌”免费检查实施方案中，湖北省妇联、省卫计委创新了全省贫困妇女“两癌”筛查救治机制，通过公开招标方式确定第三方检查机构开展宫颈癌筛查，而中标机构——兰丁高科所属的武汉孙小蓉医学检验所采用的筛查模式同样引人注目。据介绍，兰丁高科此次中标的是人工智能云平台大数据诊断宫颈癌筛查模式，这种筛查模式的最大特点是由人工智能替代人来完成初筛工作，细胞诊断由大数据云平台自动完成，细胞病理医生只需要在云平台上进行少量复查工作即可，农村受检妇女用手机便可在家接收报告，各级管理部门也可以通过云平台提供的筛查管理软件，时刻监控筛查的流程及结果。相比传统筛查模式，人工智能云平台大数据筛查模式不仅具有筛查效率高、准确率高、方便群众等优势，而且能有效解决基层缺乏细胞病理专业人员的瓶颈问题，充分提高基层宫颈癌筛查的质量控制水平。从2000年起，兰丁高科就开始尝试用这种模式进行农村妇女宫颈癌筛查，在全国多地进行了试点应用，但这样的大规模应用还是第一次。

据介绍，截至目前，通过实施国家、省、市州、县四级政府实事项目，湖北省已累计检查宫颈癌606.56万人次，乳腺癌407.09万人次。（记者姚鹏）