药酒最怕“私酿”，不宜“千人一方”

江苏省中医院近日在门诊一楼大厅举办中医药健康养生产品展，展出了保健品、药酒、道地药材、院内制剂等多个医院的“宝贝”。

药酒也得讲配伍

药酒喝倒人的新闻，每年都会出好几条。在昨天中医药健康养生产品展上，药酒区十几坛功效各异的药酒仍然是市民关注的重点之一。

马朝群副院长告诉记者，现在市民对药酒养生的接受度还是很高的，需求也很大。但现在一些零售的药酒是“千人一方”，并不适合所有人。而患者自己泡药酒，还容易出危险。“泡药酒也是非常有讲究的，同样得讲药材的配伍，同样需要医生把脉开方。用高度酒还是低度酒，药材泡多久，每次喝多少，其实都需要医生意见。”

香囊也要问“出处”

香囊并不少见，很多药店、中药馆都能买到。对于香囊的有效性，马院长提醒，香囊虽是小物件，但也得看出处，“看是否正规厂家生产，使用的是不是道地的药材。”近期感冒流行，昨天在展览现场，医院还向市民赠送了防感香囊。香囊内含艾叶、肉桂、藿香、白芷等温热的、芳香性中药，可以辟秽解毒，置于身边就能在呼吸道周围形成一道看不见的“屏障”，从而达到治未病的目的。

省中医院的防感香囊由国医大师周仲瑛教授亲自拟方，医院自主生产的，获得国家“健”字号。