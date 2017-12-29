惊险！“生死门”前7分钟，医生跪床救女婴

女医生跪在床上施救。 朱冬梅 摄

12月26日，一孕妇在南京市妇幼保健院做例行产检，没想到胎儿突遇险情，医护联手上演了一场争分夺秒的紧急抢救，保障母婴平安。跪在病床上参与抢救的女医生李婵娟说，从险情出现到胎儿出生只用了短短7分钟，是产科、手术室、麻醉科、新生儿科等多科医护的团队合作，才赢得了这场与死神赛跑的战斗。

突遇险情 医生跪下做生命的“托举”

当天下午2点22分，南京市妇幼保健院5楼的产科门诊像往常一样忙而有序。32岁的洪女士，孕34+6周，1周前检查时发现羊水偏少，这次她按照医生嘱咐再次来检查。听胎心时，李婵娟副主任医师心头一紧，此时胎儿心跳为80-90次/分，正常标准是120-160次/分，胎心已经明显低于正常指标近一半。

“孕妇羊水少，同时出现宫缩！”李婵娟立即呼叫护士拿氧气袋、推床。她飞快地戴上无菌手套、跪上病床，将手伸入产道，上托胎头，以减轻胎儿脐带受压。医护人员迅速启动应急预案，紧密配合。吸氧后，监测胎心连续20秒仍未恢复。

胎儿窘迫，如不进行手术，随时都有胎死腹中的风险，必须立即让胎儿离开危险环境。李婵娟当机立断，“送手术室紧急剖宫产！”同时手一直维持着上托动作，“快！继续监听胎心，摇高床尾，给氧，通知各科室。”医务人员迅速打开急救绿色通道，一切都迅速而有条不紊地进行。李婵娟保持着跪姿做生命的“托举”，为手术争取宝贵时间，与护士一起护送孕妇至手术室。

转危为安 紧急剖宫产诞下健康婴儿

此刻，接到通知的手术医生、麻醉师、儿科医生、手术室护士已到位，手术所需的医疗器具及药物，一切已准备就绪。下午2点24分，孕妇被护送进入手术室。手术室护士首先开放静脉，麻醉医生实施气管插管全麻，产科手术室张睿医生为孕妇进行剖宫手术。术中发现，羊水仅有50ml，脐带先露才致使胎儿心率异常。

在医护人员紧密配合、全力抢救下，产妇于下午2点29分，顺利剖宫产出一名1.89kg的女婴，儿科医生立即实施新生儿复苏，之后送往新生儿重症监护室接受进一步观察治疗。据了解，目前新生儿的各项生命体征恢复平稳，一切指标正常，母女平安。

手术室外，产妇家人闻讯母女平安后喜极而泣，感谢医护人员的救命之恩。从发生险情至胎儿顺利娩出，虽然只有短短的7分钟，却足以完美地诠释医院高水准的抢救水平，医护团队的快速反应，以及多科室协作的默契配合。

这样的险情 1年半遇到3例

李婵娟介绍，“即刻剖宫产”手术被称为“黄金5分钟”抢救，针对在分娩过程中有可能遇到的紧急情况，比如子宫破裂、胎儿脐带脱垂、前置胎盘等短期内危及胎儿生命的意外事件。“我来院工作13年，在产科门诊工作的1年半中，已遇到3例紧急情况需送手术室即刻剖宫产的病例。”

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“二孩”时代危急重症多发

据统计，“二孩”政策放开后，南京市妇幼保健院高龄产妇、高危产妇占比均有了不同程度的上涨。2017年上半年，医院接诊的高龄产妇（大于等于35岁）占比为15.32%，同比上涨4.76%；高危产妇占比为63.12%，同比上涨5.12%。2017年至今，107位孕妇在院进行即刻剖宫产手术。

在此，李婵娟提醒各位准妈妈，应急预案只是将抢救的关口前移，在备孕期就应做综合评估，尤其是有高危因素的备孕人群。怀孕之后一定要坚持定期、规范的产检，不能抱有侥幸心理。