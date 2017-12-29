吃柿正当时 须防胃柿石

秋冬季节，大量新鲜柿子上市，好“柿”者不免开怀大享美味。武警广东省总队医院营养科主任曾晶提醒，无论再怎么喜欢吃柿子，也不能忽视吃柿子的禁忌。

传统医学认为，柿子味甘、涩，性寒，归肺经。《本草纲目》中记载：“柿乃脾、肺、血分之果也。”其味甘而气平，性涩而能收，故有健脾涩肠、治嗽止血之功；同时，柿蒂、柿霜、柿叶均可入药。曾晶提醒，柿子中含有大量鞣酸和果胶，如果空腹吃太多柿子，在胃酸的环境下，鞣酸和胃内的蛋白质会形成不可溶的沉淀，再加上柿子中有大量的果胶和纤维，不能及时排出，就容易形成胃石，引起腹胀、腹痛、梗阻、溃疡等问题，也就是胃柿石症，所以食用柿子时一定要适量，而且一定不要空腹吃。

需要提醒的是，柿子中的鞣酸绝大多数集中在皮中，在柿子脱涩时，不可能将其中的鞣酸全部脱尽，如果连皮一起吃更容易形成胃柿石。

此外，中医学中，螃蟹与柿子都属寒性食物，故而不能同食。从现代医学的角度来看，牛奶、螃蟹、豆浆、虾等高蛋白食物，其蛋白质在鞣酸的作用下，很容易凝固成块，生成结石。如果胃柿石无法自然被排出，就会造成消化道梗阻，出现上腹部剧烈疼痛、呕吐甚至呕血等症状。

在禁忌人群方面，柿子中因含10.8%的糖类，且大多是简单的双糖和单糖，因此吃后很易被吸收，使血糖升高。对于糖尿病人而言，尤其是血糖控制不佳者更是有害的。此外，脾胃泄泻、便溏、体弱多病、产后、外感风寒者忌食；患有慢性胃炎、排空延缓、消化不良等胃动力功能低下者、胃大部切除术后不宜食。而且，鞣酸能与食物中的钙、锌、镁、铁等矿物质和微量元素形成不能被人体吸收的化合物，影响这些营养素的吸收，因此长期大量吃柿子容易导致这些矿物质和微量元素缺乏。（全媒体记者周洁莹 通讯员田乃伟）