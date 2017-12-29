名医教您防治冬季流感

冬至过了，元旦近了，朋友圈、家长群里刷屏的却不是假期安排、出行期盼，而是“流感”！省内多家医院证实，呼吸科、儿科等门诊量激增，当中近半是流感患者！

连日来刷够了“存在感”的流感，对付它，到底是否像网传那样“多喝水，保持喉咙黏膜湿润”就行？广州日报全媒体记者请到呼吸病名家、省名中医，细细讲解岭南地区冬季流感防与治秘笈。

流感疫情主要发生在小学

昨晚，记者从广东省卫生计生委获悉，全省流感监测哨点医院提供的数据表明：近期流感样症状病例的就诊水平上升，高于往年同期水平，但全省流感流行水平总体仍在预期范围内。当前流行的主要病毒型别主要是季节性B型流感病毒，近期校园流感暴发疫情增多，主要发生在小学。

省疾控中心专家强调，学校防控流感最重要的措施是落实每日的健康检查制度，在晨检午检中进行体温测量，发现老师和学生发热，应让其戴口罩并及时就医、居家休息。同时要落实因病缺勤及病因登记追踪制度，当学校出现流感聚集性疫情时，要及时报告当地卫生计生部门和疾控中心，及时科学处置。此外，疾控专家还提醒，学校应搞好环境卫生，包括：学习、工作、生活场所要加强通风，定期清理垃圾等。

“学生在校期间如果出现发热、呕吐、腹泻等症状，应立即向班主任或校医报告，及时离开学校到医院就医，症状消失后72小时才可上学，病愈返校时需持社区卫生服务中心开具的病愈返校证明……”这样的学校通知，家长最近频频收到，毫不陌生。

越秀区部分学校出现众多学生请假休息后，天河区也传出有小学150人紧急停课。从12月25日周一上课开始，天河区骏景小学陆续出现学生感冒、咳嗽、发烧，人数越来越多，一些学生还出现了头痛、精神颓丧、呕吐、全身酸痛等，其中一年级某班“中招”者最多，将近20名学生。

由于情况严峻，学校向天河区教育局报备，12月27日上午，天河区疾控中心与社区医院到校进行调查采样。疾控人员认为，疾病传染快、感染人数多，可初步认定为流感，初步估计超过50名学生患病，是天河区今年较为严重的聚集性病例。在疾控部门的建议下，该校有4个班共150名学生从12月27日下午开始紧急停课，1月2日，即元旦假期后学生才回校上课。

此外，广州日报全媒体记者从广东省中医院了解到，连续2周左右，医院呼吸科、儿科等门诊人数激增，扎堆的患者将该院“挤爆”，而就诊的患者中有30%~50%是流感患者。

冬季流感患者特点是“内热外寒+突然发病”。内热外寒表现为恶寒、发热，部分患者可有高热、头痛、周身关节肌肉酸痛、咽部干痛、咳嗽少痰、舌红苔黄、脉浮数。这是因为内热蕴于肺胃，外寒束表，使全身酸楚疼痛，热势亦高。省名中医、广东省中医院副院长张忠德强调，冬春流感，必须内外兼顾，表里同治。中医药通过从平日扶正以增强抗病能力适应自然环境的变化，与发病时祛邪以改善症状、防止传变、促进早日恢复健康，以两途径达到防治目的。

预防措施

生活起居

1.“起居有常，行止适度”，冬三月要早卧晚起，必待日光。晚上保证充足的睡眠，在日出后晨练为宜。

2.“虚邪贼风，避之有时”，注意保暖防寒，适时增减衣物，冬季人体特别要注意的保暖部位是头、颈部、背部和脚，要穿保暖性好的衣服。

3.注意开窗通风，保持室内空气清新。冬天气温越低人们越不爱开窗，但是这样做会把细菌关在室内。当室内有人打喷嚏或者咳嗽时，病毒就会快速滋生，从而增加患上流感的几率。建议人们每隔2~3个小时就要开窗通风换气，同时空调房里放一盆水或用加湿器来提高房间的湿度。

4.坚持体育锻炼，增强抗寒能力。

5.“精神内守，病安从来”,调畅情志，防止季节性情感失调症的发生。在冬季易发生情绪抑郁、懒散嗜睡、昏昏沉沉等现象，应多晒太阳，多听音乐，保持乐观情绪。

药物预防

1.风寒型流感：鼻塞、流清涕，口淡，咽痒，恶寒，关节酸痛等症状。推荐流感I号方：苏叶10g、防风10g、桔梗10g、羌活5g、生姜20g。(用法：水煲煎至200ml，每日一剂，温服，服用3~5天。)

2.风热型流感：鼻塞、流黄涕，咽干，咽喉干痛，头痛，口干，咳嗽等症状。推荐流感II号方：桑叶10g、防风10g、菊花10g、桔梗10g、麦冬10g（用法：水煲煎至200ml，每日一剂，温服，服用3~5天。）

饮食预防

1.滋补膳食：冬季是人体精气收藏的季节，服用滋补膳食，能在体内充分、持久地发挥滋补作用，有助于来年体内阳气的发生。冬季要补阴，又要补阳，一般要滋阴补肾，填精补髓和温肾补阳并重，但需在医生的指导下进补。

2.补充水分：冬季气候干燥，注意补充水分，适当食用水果和蔬菜。

3.素体阳虚畏寒者可用葱姜汤，增强人体抗寒能力。

中医保健预防

1.推拿按摩：用我们的两只手手掌对搓，待掌心热后按摩迎香穴(位于鼻沟内、横平鼻外缘中点)10余次，可以预防感冒及在感冒后减轻鼻塞症状。

2.刮痧：患者坐位俯伏于椅背上，背风，暴露肩背部皮肤。室内要温度适宜，注意保暖。用刮痧板醮清凉油或香油少许，从脊柱两旁即脊柱旁开1.5寸处从上向下刮，手法由轻渐重，干则再醮，再刮，刮至皮肤变紫或出现斑块为度。

3.泡脚：每晚用较热的水泡脚15分钟，水中可以滴入一些醋。要注意泡脚时，水量要没过脚面，才可以有效驱除体内的寒气，预防感冒，同时配合按摩涌泉穴，可消除疲劳，增强人体对流感病毒的免疫能力。（注：糖尿病人切忌不可选择过热的水泡脚，以免加重病情）。

辟谣：预防流感与多喝水没关系！

本周至今，杭州、上海、南京等地也出现了流感流行，网络上开始出现一份“（南京）市疾控中心关于本次流感预防的通知”。你信了吗？记者了解到，南京、深圳等地卫计委已经相继发布辟谣信息。

南京卫计委指出，首先，“通知”里说“要多喝水，如果喉咙的黏膜干燥，在10分钟内病毒就能入侵体内。”可真相是：预防流感与多喝水没关系！预防流感的关键环节是不接触传染源，预防流感与多喝水、保持喉咙湿润也没直接关系，夸大了喝水对流感的防治作用是不科学的。是否10分钟病毒就会入侵体内，看个人体质，不能一概而论。

其次，“通知”让人“多补充维生素C”。真相是：文献证明，在人体缺乏维生素C的前提下，适度补充可以预防流感；但对于健康人来说，补充维生素C并不能预防流感。

疾控专家认为，预防流感最需要关注的，一是常洗手，不要常摸鼻、眼、嘴等；二是注意室内通风，尽量避免去人群比较聚集的公共场所，外出时，可考虑佩戴外科口罩；在流感季节，尽量避免参加聚集性室内活动。三是提高身体免疫力。平时应注意保暖，保证充足的睡眠和合理的饮食，注意锻炼；自愿选择注射流感疫苗。