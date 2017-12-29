没事推荐：当归阿胶炖乌鸡

主要功效：补血、滋阴、益气

推荐人群：气血不足见冬季手脚不温、乏力者。

材料：当归3克，阿胶3克，北芪3克，红枣1个，生姜2片，去皮乌鸡100克，瘦肉25克（1人用量）。

制作方法：当归、北芪、红枣（去核）稍加清洗，去皮乌鸡、瘦肉清洗干净后斩成大块，汆水后与当归、北芪、红枣、姜一起放入炖盅内，加水至八九分满，文火炖1~1.5个小时。阿胶砸成小碎块状放在小碗内，再冲进刚炖好的鸡汤，搅拌使阿胶烊化溶解，可加少量食盐调味后饮用。

特色点评：不少读者想了解“冬季手脚冰冷怎么破”，除了饮用有名的“当归生姜羊肉汤”，对于一些时常面色苍白、头晕、乏力、月经量少等气血不足者（特别是女性），冬季容易出现手脚冰冷不温的情况，也可以试试这个当归阿胶炖乌鸡。

常有女性问能不能常吃点阿胶补血，一般不建议脾胃不太好的女性在夏季服用阿胶。如今到了冬季，可以开始进进补了，正所谓“秋冬养阴”，吃点阿胶补血养阴是不错的选择。阿胶性平，滋阴润肺，不致过于温燥，但容易滋腻，所以脾胃运化欠佳者最好在调理好脾胃后再进补。当归也是补血、活血常用的药材，跟补气的北芪及益气补血的乌鸡，可使本药膳达到益气、补血、养阴的效果。这款汤可用于冬季见手脚冰冷不温、头晕、面色苍白、疲乏气短等气血不足症状者冬季调补，但消化不良、感冒者慎用。

其实阿胶、当归、乌鸡并非女性“专利”，中医讲究辨证论治，有相关症状的男性，其实也是可以选用的。而加了阿胶的汤水相对滋腻，小儿脾胃相对虚弱，宜慎用。