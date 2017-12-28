孩子眼皮上鼓包?原来是铅弹嵌进了眼皮

近日,济南市第二人民医院(济南眼科医院)接诊了一位11岁的男孩。孩子父母焦急地对眼外伤专业副主任医师杨振说道:“儿子眼皮上长了一个包,摸起来有点硬,这是怎么回事儿啊?”

经过仔细检查,杨振诊断应该是异物意外进入眼睑皮肤所致,随即为这个男孩安排了门诊手术。手术过程中,杨振在男孩上眼睑下竟然取出一颗铅弹,直径在3-4毫米之间,如绿豆般大小。幸运的是,铅弹虽然在眼睑留下瘢痕,但是嵌入的角度和位置没有对眼球造成影响。

手术后细问才知道,原来男孩曾经和小朋友一起玩气枪,玩闹中对方不小心把铅弹射入男孩眼眶中,由于没有强烈痛感,男孩回家后也没有再提起。

“铅弹导致的眼部意外伤害并不少见,有的是孩子自己受伤,也有的意外伤及家人,钝挫伤、眼球积血等很常见,严重感染者需要摘除眼球,导致完全失明。”杨振告诉记者,自己曾多次接诊意外伤害患者,包括玩具中的电池爆炸损伤角膜,食品干燥剂倒进水里后炸开烧伤眼睛,在瓶罐中燃放鞭炮碎屑扎进眼球,燃烧垃圾时打火机爆炸等。

同时,杨振解释道,有时眼部外伤的症状并非局限于眼睛周围。据介绍,杨振曾经接诊过一位眼眶壁骨折伴下直肌嵌钝的患者,因为眼外直肌牵拉引起的眼心反射,存在恶心、呕吐的症状,被当作脑震荡治疗了十几天,病情始终未见好转。后来眼睛看东西出现重影,详细检查后才诊断为眼外伤所致,错过了最佳治疗时机。（记者 陈晓丽）