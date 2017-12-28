日本首次培育出人类胎盘干细胞

据日本东北大学官网近日消息，该校研究人员在最新一期美国《细胞—干细胞》杂志上报告说，他们发明了利用人类胎盘细胞培养胎盘干细胞的技术。最新研究有助于研究胎盘的形成、功能以及胎盘异常等相关疾病，还有望在生殖医疗及再生医疗等领域大显身手。

胎盘是向胎儿提供营养物和氧气的重要器官，胎盘干细胞具有自我复制和分化为胎盘细胞的能力。虽然早在1998年研究人员就发明了培养实验鼠胎盘干细胞的技术，并广泛应用于实验鼠胎盘研究，但迄今一直未能培育出人类胎盘干细胞。

东北大学等机构研究人员报告说，他们从人类胎盘中分离出滋胚层，进行了全面的基因分析，发现了控制滋胚层增殖的基因，根据相关研究结果调整培养条件后，首次成功获得了人类胎盘干细胞。

研究小组说，这样得到的人类胎盘干细胞有望用于多个研究领域，比如研究人类胎盘的发育和功能；胎盘异常引起的疾病以及致病机理和治疗方法等，还有望推动生殖医疗和再生医疗等相关领域的药物研发和技术创新。 （记者刘霞）