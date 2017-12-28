再生组织技术有望用于脊髓修复

美国西北大学官网近日公布，其生物纳米科技研究所首席科学家斯图珀博士正带领一批化学家与纳米技术研究人员，通过肌体自我恢复的再生组织技术，修复受伤脊髓。这项研究有望在将来替代目前骨髓移植和软骨替代手术中使用的侵入性疗法。

再生组织技术源于干细胞领域的重大进步，斯图珀为此研究了将近30年。他率先提出“软纳米科技”概念，在纳米尺度上对器官结构进行深入研究。一纳米约等于人类头发直径的八万分之一，在这个层面上，植入物可以被肌体无排斥地吸收。

据介绍，斯图珀及其团队已在再生医疗领域取得突破性进展，他们正与美国食品和药物管理局（FDA）联系，寻求尽快批准脊髓再生人体临床试验，这种突破性治疗方法可能会帮助患者在脊椎间重新生长出骨髓。数年前，他们曾用这项促进分子修复和再生的技术帮瘫痪老鼠重新获得行走能力：接受了特制分子注射仅数周后，腰部以下瘫痪的实验鼠便开始尝试奔跑。

“该技术解决了再生医学领域中无侵入技术发展的困难。”斯图珀表示，标准的脊椎融合手术是植骨，通常使用患者髋部的骨骼帮助脊椎融合，该传统疗法需患者两次手术，花销巨大，疼痛翻番，风险大。“而纳米科技可以避免重复手术，也无需取骨和大量使用促骨骼生长激素。”

斯图珀已将目光投向了10年后，“下一个研究前沿是利用干细胞与纳米科技的结合创造器官。”他说。一旦有能力将干细胞合成生物基质，就可以设计出一种人体器官基质，不仅可防止细胞过早凋亡，也可为研究人员揭示人体干细胞的秘密，包括干细胞如何分化和自我复制。（陈浩 吴凡 记者杨雪）