别让耳鸣耳聋影响中老年人的生活质量

不知何故，有些老年人总感觉自己的耳朵里经常出现时大时小的噪音，有时是“嗡嗡”的鸣叫声，有时是“嘶嘶”的电流声，每天、每时、每刻，从早到晚耳朵里都会有声响……这些都是遭受耳鸣困扰老年患者的心声。

耳鼻咽喉科专家指出，耳鸣虽然常见，但人们对其了解却不多。同时也正因为常见，许多人不把耳鸣当回事。对此，专家特别提醒，中老年人出现耳鸣是听力衰退的先兆，十鸣九聋，应该引起足够的重视，并及早发现和就医。

听力下降不容忽视

从临床上来看，大部分听力下降的中老年人是被动来看病的。一类是被叫来看的，自己一个人来，往往会说道，“我女儿说跟我讲话挺费力的，让我来看看，我觉得还好吗！”；另一类是被家属带来的，自己一个劲地说，“听声音老吃力的。”同医生之间无法正常交流，家属同其的交流也很困难，在一旁哀声叹气。可见，听力下降直接影响中老年人同他人的言语交流。初期，熟知的亲戚朋友同其对话时，常人为的提高音量，大家也还多表示体谅；但此时，往往老年人自己不觉得自己有听力下降。后期尤其是其听力进一步下降，亲属朋友觉得同其交流太吃力，对其大声吼叫，中老年人觉得委屈，也怕麻烦别人，因此尽量减少同他人的言语交流。此番，久而久之，又进一步影响中老年人同他人的情感交流、社会的相容性；中老年人容易变得孤僻、易怒。中老年人的认知能力下降，甚至出现老年痴呆。

治疗越早恢复效果越好

患上耳鸣、耳聋后，有些人认为什么时候治都一样。这是非常错误的想法。中老年人在听力衰退的同时其中枢神经系统也在退化，分辨能力也在下降，特别是越来越多的声音听不到，听觉系统得不到正常刺激，会在一定程度上影响对声音信息的分析和编码， 出现听觉退化现象，以至听到声音辨别不清，出现常见的“听不清楚”。因此一旦发现中老人听力下降，家人要及时鼓励并陪伴老人到医院就诊。查明影响耳聋的疾病（高血压、糖尿病、高血脂和颈椎病等）存在后，应积极采用治疗及康复手段。老年人容易发生的“突发性耳聋”，这种病一定要第一时间治疗，治疗越早恢复效果越好。

盲目用药不可取

因耳鸣不及时治疗导致耳聋的患者屡见不鲜，且大家都有一个误区，觉得年纪大耳朵背是因为老了自然而然的结果。其实不然，只要身体健康，老人一样可以耳聪目明。而解决耳聋耳鸣关键在于尽早治疗，上佳的治疗时机是患病后尽早到正规医院查明病因，采取针对性治疗措施是上策，切不可盲目乱用药，更不能轻信偏方或者治疗捷径，免得花钱又耽搁诊治。