治疗下肢静脉曲张应更科学

下肢静脉曲张患者大都是由于长期站着工作，血液循环到下肢静脉时容易受阻，长时间不能向心脏回流，积在腿、脚的静脉里，引起下肢静脉扩张或静脉瓣膜损坏，导致静脉曲张的发生，超声多普勒或静脉造影示大隐静脉迂曲扩张，瓣膜功能不全。可伴有行走乏力、沉重浮肿，腿部皮肤瘙痒、色素沉着，溃疡，血栓性浅静脉炎，出血，溃疡等并发症。

已患静脉曲张症的人，由于静脉已经处于疾病状态，必须通过治疗才能改善，否则病情会继续发展。大隐静脉曲张这一血管疾病是严重危害健康的常见慢性病症，轻者影响皮肤美观、痛苦不堪，重者烂腿致残。不仅腿部皮肤会出现如蜘蛛网、蚯蚓般的扭曲血管，或像树瘤般的硬块结节，关键是还会引起深部静脉血栓形成、血栓性静脉炎和下肢溃疡的发生，甚至会威胁生命。

牟大鲲医生介绍说，目前治疗下肢静脉曲张有压力治疗、硬化剂治疗、点式剥脱治疗和激光微创治疗，但是通过几年的千例手术临床治疗，单一的治疗方案不能百分百解决下肢静脉曲张患者症状。只有根据患者的症状及需求，制定多种治疗联合才能更科学解决患者症状，联合治疗下肢静脉曲张已是上海血管外科公认的更科学治疗方式。