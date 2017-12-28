“小”感冒也可惹来致命心肌炎

受凉感冒是生活中的常事，但因此诱发心肌炎险些丧命，这是小姜始料未及的。不久前，受凉感冒的他在连续咳嗽气促、发热乏力了几天后，病情愈加严重，甚至出现心悸、呕吐等症状，赶到医院一查，才发现患上了病毒性心肌炎。

感冒和心肌炎，一个是呼吸道疾病，一个是心脏疾病，究竟怎么会联系在一起呢？同济大学附属东方医院心衰专科朱琛颖医师解释说，感冒病毒在攻击上呼吸道时，会激发人体免疫系统回应。这种免疫保护是“双刃剑”，在杀灭病毒时也会误伤正常细胞、组织，如果误伤的是肺部，可能引起肺炎，假如误伤肠胃，则可引起腹泻，误伤了心肌细胞，就易引发心肌炎。

朱医生分析道，尤其对于年轻人来说，免疫力强、免疫反应更猛，感冒后出现心肌炎的概率也大大增加。同时，感冒时，人体的抵抗力急剧下降，病毒也会趁机通过呼吸道大肆侵袭心脏等重要器官，使心肌受损。

她强调，重症心肌炎如得不到及时抢救，死亡率甚至可达到70%～80%！因此，即使看似轻微的感冒或肠胃炎，都可能演变成致命性的心肌炎。然而，由于早期症状与重感冒的症状较难区分，容易误诊漏诊，等到出现明显症状时可能已经出现心衰，严重的会导致休克、猝死。

“降温时，血压容易波动，心血管病患者及高危人群最好在入冬后做一次心脏专科体检。”朱琛颖建议，若感冒后2—3周后出现了乏力、头晕、胸闷、胸痛、气促、心跳快等症状，应考虑病毒性心肌炎的可能，要及时到医院就诊。（吴瑞莲）