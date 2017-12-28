血压计怎么用 你真的知道吗？

近年来大量研究表明，我国高血压发病率逐年增高，由此而导致的心脑血管病患者也逐年增加，已成为危害人民健康的重要问题。因此，定期测量血压显得尤为必要，很多的家庭也配有测血压计，但目前血压计有众多种类，测血压时也有很多注意事项，需要大家更进一步去了解和关注。

血压计主要有听诊法血压计和示波法血压计。听诊法又分为人工听诊法和自动听诊法，水银血压计（压力计）、弹簧表式血压计（压力表）就是早期的人工听诊法血压计，现在的人工听诊法有数显血压计、光柱血压计、光显血压计、液晶血压计等；听诊法自动化的技术难度大。柯氏听诊法自动化将会是血压计发展的主要方向。自动听诊法血压计会让血压测量更方便更精准。

示波法又叫振荡法，简单说就是获取在放气过程中产生的振荡波，通过一定的算法换算得出血压值。绝大多数的电子血压计均是采用示波原理来设计的。电子血压计有上臂式、手腕式、指式之分。

血压计的分类和特点

水银（汞）柱血压计耐用，测量血压值稳定，较精确；然而完全依赖人的主观性，重复性差，准确度依赖临床医师的经验，外界噪声对“柯氏音”的识别会形成干扰，携带不便。

电子血压计不需要掌握柯氏音听诊术，小巧轻便，使用简便易掌握，噪声小，无水银外漏，适合家庭自测或出差旅途中测量。灵敏度高，抗干扰性较差，容易受受检者的体位、上臂位置和袖带缠扎部位等因素的影响。

气压表式血压计体积小、没有液体、便于携带，无水银外漏问题，但难以保证测压数据始终准确，必须定期与汞柱血压计进行校准，通常读数偏低。

量血压前先休息15分钟

依测量结果自我诊断及治疗有风险，应遵从医生指导。在普通心律失常（比如说房性期前收缩、室性期前收缩及心房颤动等）的情况下测量会造成误差。请勿对袖带过度加压，会造成手臂淤血或麻痹。患有严重的血液循环障碍、血液疾病的患者，请在医生的指导下使用。

测量时因手臂受到挤压，可能会导致急性内出血。请勿在血压计附近使用移动电话或其他发射电磁场的装置。请勿对血压计的本体或袖带自行拆卸和改造。

测量时需保持正确测量姿势，并在温度适宜的房间内测量血压。测量前预先去洗手间。在进食、饮酒、抽烟、运动和淋浴后，至少等30分钟才开始测量。测量前请至少休息15分钟以上，连续测量时，请至少间隔2分钟以上。（邓文燕 莫小燕）