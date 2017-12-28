68岁的李老伯患有冠心病，9年前曾因心肌梗死而植入支架。近日，家住淮海路的李老伯经历了“惊魂一刻”。最近气温骤降，李老伯户外锻炼时不慎着凉，突然出现胸闷、大汗淋漓的症状，被送至医院。心电图检查发现，李老伯再次大面积心肌梗死。在医生2多个小时的手术努力下，李老伯的生命终被挽救回来。李老伯在好转后十分疑惑，为什么小小的着凉会产生如此严重的后果？冠心病患者生活中到底藏着哪些隐患？

冬季往往是冠心病患者突发心梗的高发季节。一些生活中的小细节稍不注意，可能会引发严重的后果。因此，专家提醒，一旦出现心梗征兆，应立即就医。

突发心梗危害大

冠心病患者冬季更需警惕

冠心病是一种常见的心脏病，是因冠状动脉粥样硬化、狭窄、供血不足而引起的心肌缺氧、坏死，又称为缺血性心脏病。心脏是人体最重要的一个器官，它就像一个日夜连续工作的泵，不断把血液输送到全身，心脏工作原理简单来说就是扩张、收缩的过程。心脏每完成这样一个过程，就会将携带氧气和营养物质的血液经主动脉输送到全身，让全身的各组织细胞完成代谢。

冠状动脉是供应心肌血液及氧份的血管。健康的动脉血管应该是光滑的，血管壁上很少有附着物，可使血液正常流通。如因饮食或其它原因，血液中的脂质沉积于血管壁上，堆积在一起而形成斑块，斑块一层层堆积起来，动脉血管就相对变窄。再加上有些人的血粘度很高，血流就会受到阻碍，导致心脏缺血，产生心绞痛。如斑块脱落，就会形成血栓，阻塞血液流动，严重的会使血管血流完全中断，而发生急性心肌梗死。用水管打比方，血管就相当于水管，管子里的水垢多了，水就流通不畅了。

急性心梗信号

一旦出现立即就医

急性心肌梗死非常凶险，病情变化快，近三分之一患者未及时到达医院就死于院外，早发现、早治疗尤为关键。因此识别急性心肌梗死的症状非常重要，如果出现以下症状要注意：

第一，心肌梗死先兆症状：如心绞痛发作较频繁、性质较剧、持续较久、硝酸甘油疗效差、诱发因素不明显，多在安静休息时发作。第二，胸痛：突然发作胸骨后难忍的压迫性疼痛，和心绞痛类似，但比心绞痛的程度严重得多，持续不能缓解，有时放射至咽喉、下颌、左上肢或后背。第三，伴随症状：常伴大汗、乏力、面色苍白、恶心、呕吐，含硝酸甘油无效。疼痛剧烈，持续时间长，病人常烦躁不安、恐惧，或有濒死感。第四，其它不典型症状：上腹部疼痛；后背疼痛；牙痛；心慌；晕厥；胸闷气喘等。

一旦怀疑自己或家人得了急性心肌梗死，不要惊慌，保持镇静。可采取以下措施：病人立即卧床休息，尽可能减少活动；有条件尽快吸入氧气；舌下含硝酸甘油片，如果连续含3片硝酸甘油胸痛不减轻，且持续超过20分钟，应立即拨打“120”叫救护车，切忌让病人自己上救护车或步行及坐公共汽车去医院，防止心肌梗塞面积扩大或发生心脏骤停。

冠心病手术

符合适应症才可进行

并不是所有冠心病人都可进行冠状动脉介入术，临床上根据患者表现制定了严格的适应症及禁忌症，医生必须遵循临床指南制定治疗方案，要结合患者临床情况制定合理治疗方案。

对突发不能耐受的胸痛（排除外伤等），或胸痛持续不能缓解，此时要考虑急性心梗的可能。既往明确有冠心病病史，但经过药物治疗，仍胸闷胸痛不能缓解，影响生活工作学习。或以往经过药物症状控制挺好，但现在又频繁发作心绞痛了，要考虑进行冠脉造影手术明确一下。还有已经搭过桥的病人，但桥血管又堵住了，或在一些基层医院已做过溶栓治疗但无效的患者，也需进行冠脉造影。

以下情况不适合冠脉造影的：碘过敏或造影剂过敏；有严重心肺功能不全，不能耐受手术者；严重的肝肾功能不全者；出血性疾病如出血和凝血功能障碍患者，如血友病、出血后用常规方法无法止血的病人；不明原因发热及重度感染性疾病。

院士工作站

方便市民区域就诊

“徐汇区-中山医院医疗联合体”成立至今已逾一年，以此为契机，葛均波院士工作站的成立不但有效带动了徐汇医院心血管病学科的发展，提升心血管病的临床疗效和综合服务水平，同时也为患者提供了更好的医疗服务。

为减少病人在来回路途、等候排队、手术安排上的等待时间，邀请葛均波院士在二级医院成立院士工作站，实实在在为老百姓做实事，建设良好的团队，提高二级医院的医疗技术水平，使病人能够受益。既往的模式是将危重病人转运到上级医院，既费时又费力。医联体成立后，则变成上级医院的医生来到二级医院、社区医院进行指导治疗。通过技术服务向下沉，更多的老百姓可在基层医院看病，缓解他们看病难的同时还能看好病。

此外，在葛均波院士工作站建立后，徐汇医院心内科开通了心血管急症救治绿色通道，大大提高了危急重症的救治能力。还在远程医疗领域进行了新的尝试，开展远程心电监护、参与互联网医疗工作，在健康管理、慢性病管理（高血压、冠心病、心力衰竭、糖尿病、脑卒中等）及心脏康复中充分得到应用。

增强学术实力

提升中国心内科国际学术地位

为进一步增强徐汇医院心内科的学术实力，每年都会举办高规格继续教育培训班，邀请国内外心血管领域知名专家从基础到临床，围绕心律失常的热点问题、领先技术等进行全面交流。

在2017年12月2日，2017年美国心脏病学会联合中国心血管健康联盟举办的美国心脏病学会亚太区大会首次在中国召开。中华医学会心血管分会主席葛均波院士担任会议主席，国内外众多知名心血管专家共同参加本次盛会。徐汇医院执行院长、心血管病专家朱福教授作为特邀专家，与多位国际知名心内科专家一起主持《创新和技术:面向心血管疾病预防和管理未来》分级论坛。朱福教授在会上作了《AI医生之临床诊疗的逻辑与方法》的主题演讲，全面介绍了徐汇医院在医学人工智能与互联网医疗创新、发展及应用上的进展，得到国内外学者的高度赞誉，让“徐汇云医院”走向了国际。同时作为此次会议重要部分之一，朱福教授等国内外专家还共同启动中国心脏康复中心，进一步提升了中国心内科在国际上的学术地位。