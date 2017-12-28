全国首家24小时医院图书馆开张

“朝阳城市书屋·东区儿童医院馆”昨天揭牌，这是全国首家24小时医院图书馆。本报记者 李继辉摄

昨天，北京东区儿童医院里，全国首家24小时医院图书馆正式揭牌，有2000余册图书供患儿、家属免费阅读，并可与其他公共图书馆通借通还。

“妈妈你看，这里有小猪佩奇。”北京东区儿童医院的一层大厅，一名5岁的小女孩在书架上惊喜地发现了自己喜欢的绘本，在就诊间歇看得津津有味。她的妈妈告诉记者，以前带女儿去医院看病总要想各种方法安抚，而这次，因为有了这个温馨的图书馆，女儿让她格外省心。

这个袖珍图书馆仅有20平方米，两个不大的书架上分门别类码放着家长读物、青少年读物和低幼绘本。旁边设置了颜色亮丽的一桌四椅，入口处还摆放了一套北京市公共图书馆自助借还系统。此外，医院还在每层都开辟出空间设置了图书角，形成“1个图书馆+7个图书角”的阅读空间，图书总量超过2000册。除了诊室和手术室之外，都可以做到“随处有书，书随人走”。

阅读区虽不大，但足够温馨：每个书架旁都放置了免洗消毒液，并配有“先洗手，再看书”的温馨提示。“为了保障卫生，给予读者一个干净卫生的读书环境，医院会定期对图书进行紫外线杀菌外，还会把图书放在消毒柜中进行消毒处理。”医院相关负责人说道。

医院里怎么开起了图书馆？“孩子生病，家长着急，儿童医院里总弥漫着焦虑的氛围。而阅读能帮助家长和患儿克服焦虑、消磨时间。”北京东区儿童医院院长何定学告诉记者，今年夏天，医院和朝阳区图书馆沟通后，决定开辟这处24小时医院图书馆，让每年来就诊的近10万患儿和家长都能有书相伴，享受安静的阅读时光，从而实现让孩子得到身体和心灵的双重治愈。

朝阳区文委负责人高春利介绍，陈列在医院阅览区的图书都是由朝阳区图书馆统一配送的，今后还会根据读者需求定期进行图书更新。除了纸质图书的配备，自助借阅及数字阅读设备的入驻则让图书借还和阅读变得更加便利。在一楼图书馆，公众可以通过北京市公共图书馆自助借还书机借阅和归还图书，没有“一卡通”的家长通过微信就能线上办理读者卡，数字化阅读设备可以满足家长和孩子不同的阅读需求。

包括东区儿童医院在内，今年，朝阳区总共建成了8座24小时城市书屋，总面积超过4000平方米，图书近3万册。均配备数字化阅读设备，并介入北京市公共图书馆一卡通服务系统，实现免费借阅，通借通还。（朱松梅）