河北对居家养老服务机构最高给予80万元一次性建设补贴

河北省日前出台意见规定，本省行政区域内，居家养老服务机构符合相关条件者最高将获８０万元一次性建设补贴。

记者从河北省财政厅了解到，河北日前印发了《关于深化财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》。意见规定，河北将从２０１８年１月１日起对机构建设、护理人员等１０个养老服务项目给予专项资金支持。

针对居家养老服务机构建设问题，意见规定，河北省行政区域内，经民政部门许可，由政府、社会组织或个人兴建（含租赁）的居家养老服务机构，包括社区居家养老服务中心、社区老年人日间照料中心等。若符合《社区老年人日间照料中心服务基本要求》和《社区老年人日间照料中心设施设备配置》等相关要求，且运营满一年的将予以补贴。补贴标准为：新建面积在７５０平方米及以上，给予５０万到８０万元的一次性建设补贴；新建面积在７５０平方米以下的，给予１０万元到５０万元的一次性建设补贴；属于租赁性质的，按新建补贴标准的三分之一给予一次性补贴。

据悉，２０１８年至２０２０年河北省拟新建６００个居家养老服务中心和社区老年人日间照料中心。（王昆、李继伟）