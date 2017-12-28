大肠癌是临床上常见的恶性肿瘤，目前临床上以可通过多种筛查方法。早期发现，早期治疗目的是延长患者的生存期。

那么哪些筛查方法是最常用的？

首先，最简单也最便利的是大便检查。查的是大便里面有没有潜血或者出血，这种检查方法价格较低，适合于大规模人群普查初筛。但是也有它的弊病。比方说，如果这个患者有痔疮，肛裂，这个时候可能就会影响到疾病判断。另外，连续留三天的大便，对患者收集标本可能带来不便。

第二种方法，直肠指诊，也是年轻医生往往容易漏掉的一个检查。直肠指诊对于没有接受结肠镜检查的高危人群，非常有助于发现直肠的早期病变。

在没有相关症状的前提下，我国建议直肠癌的筛查年龄是50岁到75岁，筛查分为初筛和精查。初筛的目的在于发现早期的高危人群，一旦确定为高危人群之后就应该考虑做全结肠镜的检查。作为筛查，结肠镜检查可以考虑每5年到10年做一次。

对于那些已经有腹痛或者便血，不明原因的消瘦等症状的患者，这时候就随时考虑结肠镜的检查，当然对于一些高危的人群，比方说有遗传性结直肠肿瘤或者炎性肠病的患者，则应该更早地开始大肠癌的筛查，年龄可以放宽到提前10年，检查频率也应该相应提高。

更多精彩内容，请观看“健康有方-肿瘤百问”

确诊病灶，你是否陷入恐慌？

寻医问药，你是否病急乱投医？

治疗疾病，你是否因疗效而忐忑不安？

术后康复，你是否因无法监测病情而产生恐慌？

别担心，《健康有方》节目开播啦！

《健康有方》是人民健康网联合医平方共同推出的健康科普短视频栏目，旨在为大众提供权威、可信、准确的健康科普知识。“健康有方-肿瘤百问”是针对肿瘤疾病的短视频节目，每集3-5分钟回答患者关心的问题，让患者不走或少走诊疗过程中的弯路；帮助大家树立正确认知，养成良好的生活习惯，远离肿瘤疾病。

(责编：王亚微、权娟)