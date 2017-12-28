沈阳：万名市民将免费接受癌症筛查

辽宁省疾控中心近日宣布，将启动辽宁２０１７年－２０１８年度城市癌症早诊早治项目，试点筛查区域内万名４０岁－７４岁的沈阳市民将免费接受癌症筛查。

近年来，城市居民的癌症发病率不断上升，癌症患者发现越早，治愈的几率就越大、生存期就越长。据辽宁省疾控中心肿瘤防制所所长于连政介绍，辽宁将对沈阳市大东区１０个社区、和平区１３个社区的居民进行风险评估，符合条件的人员将免费进行临床体检。筛查对象主要为所在地本市户籍常住人口（所在地居住３年以上）；年龄４０岁－７４岁（以身份证上的出生日期为准）。

癌症筛查中危险因素调查共包括７个方面的内容，即参加对象基本信息、饮食习惯、生活环境和习惯、心理情绪、疾病既往史、恶性肿瘤家族史、女性生理和生育史等。筛查流程包括：预约、检查和报告（包括肺部低剂量螺旋ＣＴ、乳腺钼靶、乳腺Ｘ线、上消化道内镜和指示性病理活检、全肠镜和指示性病理活检、肝脏超声）以及检查结果的反馈（报告的解读）。

本轮将临床筛查１万人，问卷调查５万人。工作人员将先通过问卷评估个体情况，再根据评估结果做进一步临床体检安排。通过检查，如被发现患有某些疾病，包括癌症或癌前病变，市民可以得到早期诊断和治疗的机会。（彭卓）